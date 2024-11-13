Брехня наших партнерів: українці розплачуються кров'ю за заборону бити по Росії

Трохи конкретики щодо ракетних ударів РОВ по Україні за перший тиждень листопада...

РОВ застосували:

Х-59/69 — 13 ракет, з яких збито було 8;

Х-31П — 2 ракети;

9М723 ОТРК "Іскандер-М" — 3 ракети;

невстановленого типу — 4 ракети.

Отже, РОВ було застосовано 22 ракети різного типу, з яких збили 8.

Окремо на себе звертає увагу тривале збереження високого показника застосування РОВ ракет тактичної авіації, яка для виконання бойових завдань піднімається з авіабаз, розміщених у 300-кілометровій зоні від кордону з Україною. Тієї самої зони, дозволу на завдання ударів по якій далекобійним західним ракетним озброєнням Україна так і не отримала, а міністр оборони США Ллойд Остін навіть наголошував на тому, що в цій зоні немає об'єктів, по яких є сенс бити...

Кожне брехливе слово наших "партнерів", що виправдовує відсутність ініціативи та рішучості з їхнього боку, обходиться українцям кров'ю щодня.

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