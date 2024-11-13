Брехня наших партнерів: українці розплачуються кров'ю за заборону бити по Росії
Російські ракетні удари з черговими жертвами в Україні — ще один докір нашим партнерам, гірко зазначає військовий оглядач Олександр Коваленко. Адже били з територій у межах 300 кілометрів від кордону, де, як боязко зазначив міністр оборони США, росіяни не мають небезпечних для України об'єктів...
Трохи конкретики щодо ракетних ударів РОВ по Україні за перший тиждень листопада...
РОВ застосували:
- Х-59/69 — 13 ракет, з яких збито було 8;
- Х-31П — 2 ракети;
- 9М723 ОТРК "Іскандер-М" — 3 ракети;
- невстановленого типу — 4 ракети.
Отже, РОВ було застосовано 22 ракети різного типу, з яких збили 8.
Окремо на себе звертає увагу тривале збереження високого показника застосування РОВ ракет тактичної авіації, яка для виконання бойових завдань піднімається з авіабаз, розміщених у 300-кілометровій зоні від кордону з Україною. Тієї самої зони, дозволу на завдання ударів по якій далекобійним західним ракетним озброєнням Україна так і не отримала, а міністр оборони США Ллойд Остін навіть наголошував на тому, що в цій зоні немає об'єктів, по яких є сенс бити...
Кожне брехливе слово наших "партнерів", що виправдовує відсутність ініціативи та рішучості з їхнього боку, обходиться українцям кров'ю щодня.Важливо