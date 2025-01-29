По словам журналистов, усилия по обновлению бронетехники включали модернизацию корпуса, замену устаревших двигателей на западные дизельные и трансмиссии.

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Польская компания Mista модернизировала более 150 боевых машин БТР-70 советской разработки для своего партера в сфере обороны. Об этом сообщает журнал aeromagasia.com.

Усилия по обновлению бронетехники включали модернизацию корпуса, замену устаревших двигателей на западные дизельные и трансмиссии, а также интеграцию современных технологий — тепловизионных прицелов и оптических приборов наблюдения, спутниковых навигационных систем, средств противодействия дронам и глушителей сигналов.

Компания из Сталевы-Воли, которая сообщила о такой важной вехе, все же не раскрывает клиента, для которого проводится модернизация. Ни польское правительство, ни Mista не предоставили сведений о клиенте.

Потенциальный заказчик Украина

БТР-70 впервые был принят на вооружение в СССР в 1972 году.

В 90-х годах несколько машин, унаследованных Украиной, были преобразованы в БТР-70ДИ — с корпусом, оснащенным передовыми компонентами для современного поля боя.

Учитывая происхождение машины и нынешний альянс Варшавы, многочисленные источники заявили, что проект Mista связан с Вооруженными силами Украины, поскольку это единственный оператор БТР-70ДИ наряду с РФ.

БТР-70 и БТР-70ДИ так и не были добавлены в наземный парк польских вооруженных сил с момента их появления.

Бронетранспортер БТР-70

БТР-70 — 12-тонная машина, которая в основном используется для десантных операций. Его длина — 8 метров, управляется экипажем из трех человек и может вместить до семи пассажиров. Система защищена комбинированной 7-миллиметровой и 9-миллиметровой броней, крупнокалиберными пулеметами и ленточным ручным пулеметом.

БТР-70 оснащен двумя бензиновыми двигателями мощностью 120 л/с каждый, что позволяет развивать скорость до 80 км/ч на суше и до 9 км/ч в воде, запас хода составляет 600 км.

Напомним, что Варшава получит передовые ракеты AARGM-ER против вражеской ПВО.

Также сообщалось, что в Ливии упал турецкий дрон Akinci — первые потери новейших "Байрактаров".