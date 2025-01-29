Милитаризация Польши: Варшава получит передовые ракеты AARGM-ER против вражеской ПВО (видео)

Ракеты AGM-88G обеспечат Польше возможность нанесения высокоточных ударов на уровне ведущих военно-воздушных сил НАТО. Это весьма эффективное оружие с дальностью поражения свыше 200 км.

Related video

Польша официально подписала межправительственное соглашение с США на поставку более 200 передовых противорадиолокационных ракет AGM-88G AARGM-ER. Этот контракт на сумму 745 млн долларов стал важнейшим событием в процессе модернизации польских Военно-воздушных сил и укрепления стратегических связей с Соединенными Штатами. Об этом 28 января сообщил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

Решение о приобретении этих систем вооружения связано с геополитической напряженностью в Восточной Европе и стремлением Польши укрепить свой военный потенциал на восточном фланге НАТО. А интеграция ракет AARGM-ER позволит польским ВВС повысить способность эффективно нейтрализовать вражеские системы противовоздушной обороны, что является ключевым фактором для успешного проведения воздушных операций.

Военные подчеркивают, что эти ракеты обеспечат Польше возможность нанесения высокоточных ударов на уровне ведущих военно-воздушных сил НАТО, что укрепляет позиции страны как важного игрока на восточном фланге Альянса. Кроме того, Варшава заказала у американцев истребители пятого поколения F-35 для своих ВВС — первую партию ожидали в конце 2024 года.

Технические характеристики AGM-88G AARGM-ER

Ракета AGM-88G AARGM-ER от компании Northrop Grumman является новейшим развитием противорадиолокационных ракет семейства HARM, история которого начинается с 1980-х годов. На данный момент она считается одной из самых современных систем вооружения для подавления и уничтожения вражеских средств ПВО.

Новая версия обладает улучшенной дальностью, маневренностью (при скорости в 2 Маха) и адаптированными технологиями для современных боевых условий.

AGM-88G имеет увеличенный диаметр корпуса (290 мм против 254 мм у предшественников), что позволило разместить более мощный двигатель и усовершенствованное оборудование.

Ключевые преимущества ракеты:

Дальность стрельбы составляет более 200 км, что позволяет атаковать цели вне зоны действия большинства систем ПВО противника. Пассивный и активный радиолокационный режимы, обеспечивают поиск цели по радиосигналам и активную радиолокацию на конечном этапе полета.

Способность обнаруживать и наводиться на электромагнитное излучение радаров, включая мобильные и стационарные системы ПВО.

Новый ракетный двигатель и улучшенная аэродинамика, которые повышают дальность и маневренность.

AGM-88G передает информацию носителю вплоть до момента удара, позволяя пилоту получить информацию о попадании или промахе.

Закупка AARGM-ER является частью более широкой стратегии Варшавы по укреплению своего военного потенциала. На фоне сохраняющихся угроз со стороны России Польша демонстрирует приверженность модернизации вооружений и укреплению оборонных возможностей для повышения сдерживания и взаимодействия с силами НАТО.

Напомним, на фоне обострения геополитической ситуации в Восточной Европе и войны в Украине, сухопутные войска "Войска Польского" наращивают потенциал за счет танков K2 Black Panther, американских M1 Abrams и немецких Leopard 2A5.