Мілітаризація Польщі: Варшава отримає передові ракети AARGM-ER проти ворожої ППО (відео)

Ракети AGM-88G забезпечать Польщі можливість нанесення високоточних ударів на рівні провідних військово-повітряних сил НАТО. Це досить ефективна зброя з дальністю ураження понад 200 км.

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Польща офіційно підписала міжурядову угоду зі США на поставку понад 200 передових протирадіолокаційних ракет AGM-88G AARGM-ER. Цей контракт на суму 745 млн доларів став найважливішою подією в процесі модернізації польських Військово-повітряних сил і зміцнення стратегічних зв'язків зі Сполученими Штатами. Про це 28 січня повідомив міністр оборони країни Владислав Косиняк-Камиш.

Рішення про придбання цих систем озброєння пов'язане з геополітичною напруженістю у Східній Європі та прагненням Польщі зміцнити свій військовий потенціал на східному фланзі НАТО. А інтеграція ракет AARGM-ER дасть змогу польським ВПС підвищити здатність ефективно нейтралізувати ворожі системи протиповітряної оборони, що є ключовим фактором для успішного проведення повітряних операцій.

Військові підкреслюють, що ці ракети забезпечать Польщі можливість нанесення високоточних ударів на рівні провідних військово-повітряних сил НАТО, що зміцнює позиції країни як важливого гравця на східному фланзі Альянсу. Крім того, Варшава замовила в американців винищувачі п'ятого покоління F-35 для своїх ВПС — першу партію очікували наприкінці 2024 року.

Технічні характеристики AGM-88G AARGM-ER

Ракета AGM-88G AARGM-ER від компанії Northrop Grumman є новітнім розвитком протирадіолокаційних ракет сімейства HARM, історія якого починається з 1980-х років. На цей час вона вважається однією з найсучасніших систем озброєння для придушення і знищення ворожих засобів ППО.

Нова версія має поліпшену дальність, маневреність (за швидкості у 2 Маха) і адаптовані технології для сучасних бойових умов.

AGM-88G має збільшений діаметр корпусу (290 мм проти 254 мм у попередників), що дало змогу розмістити потужніший двигун і вдосконалене обладнання.

Ключові переваги ракети:

Дальність стрільби становить понад 200 км, що дає змогу атакувати цілі поза зоною дії більшості систем ППО противника. Пасивний і активний радіолокаційний режими забезпечують пошук цілі за радіосигналами та активну радіолокацію на кінцевому етапі польоту.

Здатність виявляти і наводитися на електромагнітне випромінювання радарів, включно з мобільними і стаціонарними системами ППО.

Новий ракетний двигун і поліпшена аеродинаміка, які підвищують дальність і маневреність.

AGM-88G передає інформацію носію аж до моменту удару, даючи змогу пілоту отримати інформацію про влучання або промах.

Закупівля AARGM-ER є частиною ширшої стратегії Варшави зі зміцнення свого військового потенціалу. На тлі збережених загроз з боку Росії Польща демонструє прихильність до модернізації озброєнь і зміцнення оборонних можливостей для підвищення стримування і взаємодії з силами НАТО.

Нагадаємо, на тлі загострення геополітичної ситуації у Східній Європі та війни в Україні, сухопутні війська "Війська Польського" нарощують потенціал завдяки танкам K2 Black Panther, американським M1 Abrams і німецьким Leopard 2A5.