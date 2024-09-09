Польща стає провідною танковою державою в Європі: що в арсеналі Війська Польського

Варшава прагне збільшити кількість основних бойових танків до 1 613 одиниць, що значно перевищить кількість цього виду бойової техніки у таких країн, як Німеччина і Франція.

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Останніми роками Польща продемонструвала значне зростання військового потенціалу, що особливо помітно в модернізації її сухопутних військ. На тлі загострення геополітичної ситуації у Східній Європі та війни в Україні, Варшава прагне посісти ключову позицію серед найсильніших армій континенту, а одним із найамбітніших напрямів є створення одного з найбільших танкових парків у Європі. Про це йдеться в матеріалі видання Army Recognition.

Оглядачі зазначають, що Польща планує збільшити кількість танків до 1 613 одиниць, що значно перевищить кількість бронетехніки у таких країн, як Німеччина і Франція. У межах цього розширення Варшава закуповує 1 000 південнокорейських танків K2 Black Panther і 366 американських M1 Abrams, а також продовжує експлуатацію танків Leopard 2A5 і 2PL.

На думку експертів, Польща йде до оптимізації своїх бронетанкових сил, зосередивши зусилля на двох моделях — K2 та Abrams. Це рішення дасть змогу спростити обслуговування і логістику, а також підготовку екіпажів. Крім того, Польща відмовляється від застарілих радянських моделей, таких як Т-72 і ПТ-91 Twardy, на користь сучасніших машин.

Так, купівля танків K2 від компанії Hyundai Rotem стала важливою частиною довгострокової стратегії Польщі. Модульність цих танків дає змогу адаптувати їх до різних умов, що посилює бойову готовність армії. Паралельно з цим танки Abrams, відомі своєю потужною вогневою силою і захистом, стануть важливим доповненням до арсеналу.

Фото: скрін відео

Отже, армія Польщі з її танковим парком тепер може розглядатися як одна з найбільш передових у Європі і незабаром може і за кількістю, і за якістю обійти сьогоднішніх лідерів — Німеччину і Францію. Це підкреслить важливу роль Варшави як військового лідера регіону і зміцнить її позиції на тлі всебільшої напруженості на східних рубежах.

Нагадаємо, у січні оглядачі Army Recognition повідомили про те, що Польща може стати третьою країною за танковими силами в НАТО. Йшлося про те, що польська армія оснащена 126 одиницями Leopard 2A4, 105 танками Leopard 2A5, 16 танками Leopard 2PL і близько 200 польськими PT-91 Twardy.