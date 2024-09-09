Польша становится ведущей танковой державой в Европе: что в арсенале Войска Польского

Варшава стремится увеличить количество основных боевых танков до 1613 единиц, что значительно превысит количество данного вида боевой техники у таких стран, как Германия и Франция.

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В последние годы Польша продемонстрировала значительный рост военного потенциала, что особенно заметно в модернизации ее сухопутных войск. На фоне обострения геополитической ситуации в Восточной Европе и войны в Украине, Варшава стремится занять ключевую позицию среди сильнейших армий континента. А одним из наиболее амбициозных направлений является создание одного из крупнейших танковых парков в Европе. Об этом говорится в материале издания Army Recognition.

Обозреватели отмечают, что Польша планирует увеличить количество танков до 1613 единиц, что значительно превысит количество бронетехники у таких стран, как Германия и Франция. В рамках этого расширения Варшава закупает 1000 южнокорейских танков K2 Black Panther и 366 американских M1 Abrams, а также продолжает эксплуатацию танков Leopard 2A5 и 2PL.

По мнению экспертов, Польша идет к оптимизации своих бронетанковых сил, сосредоточив усилия на двух моделях — K2 и Abrams. Это решение позволит упростить обслуживание и логистику, а также подготовку экипажей. Кроме того, Польша отказывается от устаревших советских моделей, таких как Т-72 и ПТ-91 Twardy, в пользу более современных машин.

Так покупка танков K2 от компании Hyundai Rotem стала важной частью долгосрочной стратегии Польши. Модульность этих танков позволяет адаптировать их к разным условиям, что усиливает боевую готовность армии. Параллельно с этим танки Abrams, известные своей мощной огневой силой и защитой, станут важным дополнением к арсеналу.

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Таким образом армия Польши с ее танковым парком теперь может рассматриваться как одна из самых передовых в Европе. В то время как Германия и Франция долгое время лидировали по числу танков, Польша вскоре обойдет их по количеству и модернизации. Это подчеркнет важную роль Варшавы как военного лидера региона и укрепит ее позиции на фоне возрастающей напряженности на восточных рубежах

Напомним, в январе обозреватели Army Recognition сообщили о том, что Польша может стать третьей страной по танковым силам в НАТО. Речь шла о том, что польская армия оснащена 126 единицами Leopard 2A4, 105 танками Leopard 2A5, 16 танками Leopard 2PL и около 200 польскими PT-91 Twardy.