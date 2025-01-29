Україна потенційний клієнт: Польща модернізувала понад 150 радянських БТР-70

За словами журналістів, зусилля з оновлення бронетехніки включали модернізацію корпусу, заміну застарілих двигунів на західні дизельні та трансмісії.

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Польська компанія Mista модернізувала понад 150 бойових машин БТР-70 радянської розробки для свого партера у сфері оборони. Про це повідомляє журнал aeromagasia.com.

Зусилля з оновлення бронетехніки включали модернізацію корпусу, заміну застарілих двигунів на західні дизельні та трансмісії, а також інтеграцію сучасних технологій — тепловізійних прицілів і оптичних приладів спостереження, супутникових навігаційних систем, засобів протидії дронам і глушників сигналів.

Компанія зі Сталеви-Волі, яка повідомила про таку важливу віху, все ж не розкриває клієнта, для якого проводиться модернізація. Ні польський уряд, ні Mista не надали відомостей про клієнта.

Потенційний замовник Україна

БТР-70 вперше було прийнято на озброєння в СРСР 1972 року. У 90-х роках кілька машин, успадкованих Україною, було перетворено на БТР-70ДІ — з корпусом, оснащеним передовими компонентами для сучасного поля бою.

З огляду на походження машини та нинішній альянс Варшави, численні джерела заявили, що проєкт Mista пов'язаний зі Збройними силами України, оскільки це єдиний оператор БТР-70ДІ поряд з РФ. БТР-70 і БТР-70ДІ так і не були додані в наземний парк польських збройних сил з моменту їх появи.

Бронетранспортер БТР-70

БТР-70 — 12-тонна машина, яка в основному використовується для десантних операцій. Його довжина — 8 метрів, управляється екіпажем із трьох осіб і може вмістити до семи пасажирів. Система захищена комбінованою 7-міліметровою і 9-міліметровою бронею, великокаліберними кулеметами й стрічковим ручним кулеметом.

БТР-70 оснащений двома бензиновими двигунами потужністю 120 к/с кожен, що дає змогу розвивати швидкість до 80 км/год на суходолі й до 9 км/год у воді, запас ходу становить 600 км.

Нагадаємо, що Варшава отримає передові ракети AARGM-ER проти ворожої ППО.

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