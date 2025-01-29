Перші втрати серед новітніх "Байрактарів": у Лівії впав турецький дрон Akinci (відео)

Судячи з розпізнавальних знаків, безпілотник належав лівійським ВПС. Після падіння було встановлено, що апарат був озброєний високоточними коригованими авіабомбами MAM-L.

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У Лівії зафіксовано першу втрату важкого ударного безпілотника турецького виробництва Bayraktar Akinci. Про це 28 січня повідомив військовий оглядач Oded Berkowitz на своїй сторінці в мережі X.

Залишки дрона виявлено поблизу міста Аджайлата, розташованого між Тріполі та кордоном із Тунісом. Судячи з розпізнавальних знаків, втрачений апарат належав ВПС Лівії. Апарат, ймовірно, базувався на авіабазі Місурата, звідки здійснював як бойові, так і навчальні вильоти.

Як зазначили оглядачі "Мілітарного", інформація про передачу Лівії щонайменше одного Bayraktar Akıncı з'явилася в травні 2023 року, коли прем'єр-міністр країни продемонстрував кадри його роботи під час операцій проти контрабандистів.

Опубліковані знімки підтверджують, що безпілотник був озброєний високоточними коригованими авіабомбами MAM-L. І хоча причини його втрати поки що не встановлені, деякі джерела припускають, що його могло збити місцеве збройне угруповання контрабандистів. На користь цієї версії свідчать дивні сліди в небі під час падіння апарата.

Коротко про безпілотник Akinci

Bayraktar Akinci — один із новітніх ударних безпілотників турецької компанії Baykar. На сьогодні вони стоять на озброєнні Туреччини, Пакистану, Ефіопії, Азербайджану, Малі, ОАЕ, Буркіна-Фасо та Лівії.

Раніше повідомлялося про розширення співпраці між Туреччиною і Саудівською Аравією у сфері виробництва безпілотних літальних апаратів. Зокрема, Baykar уклала контракт на експорт дронів Akinci в Саудівську Аравію на суму 3,1 млрд доларів. Угоду було підписано під час візиту президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана до наслідного принца Мухаммеда бін Салмана.

Основні технічні характеристики Akinci

Розмах крила: 20 м.

Максимальна злітна маса: 6 000 кг.

Корисне навантаження: 1 500 кг.

Максимальна швидкість: 360 км/год.

Практична стеля: 12 200 м.

Дальність польоту: до 7 500 км.

Озброєння: високоточні авіабомби MAM-L, MAM-C, ракети SOM-A, боєприпаси Roketsan.

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