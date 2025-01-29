Первые потери среди новейших "Байрактаров": в Ливии рухнул турецкий дрон Akinci (видео)

Судя по опознавательным знакам, беспилотник принадлежал ливийским ВВС. После падения было установлено, что аппарат был вооружен высокоточными корректируемыми авиабомбами MAM-L.

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В Ливии зафиксирована первая потеря тяжелого ударного беспилотника турецкого производства Bayraktar Akinci. Об этом 28 января сообщил военный обозреватель Oded Berkowitz на своей странице в сети X.

Остатки дрона обнаружены вблизи города Аджайлата, расположенного между Триполи и границей с Тунисом. Судя по опознавательным знакам, потерянный аппарат принадлежал ВВС Ливии. Аппарат, вероятно, базировался на авиабазе Мисурата, откуда совершал как боевые, так и учебные вылеты.

Как отметили обозреватели "Милитарного", Информация о передаче Ливии как минимум одного Bayraktar Akıncı появилась в мае 2023 года, когда премьер-министр страны продемонстрировал кадры его работы в ходе операций против контрабандистов.

Опубликованные снимки подтверждают, что беспилотник был вооружен высокоточными корректируемыми авиабомбами MAM-L. И хотя причины его потери пока не установлены, некоторые источники предполагают, что он мог быть сбит местной вооруженной группировкой контрабандистов. В пользу этой версии говорят странные следы в небе во время падения аппарата.

Кратко о беспилотнике Akinci

Bayraktar Akinci — один из новейших ударных беспилотников турецкой компании Baykar. На сегодняшний день они стоят на вооружении Турции, Пакистана, Эфиопии, Азербайджана, Мали, ОАЭ, Буркина-Фасо и Ливии.

Ранее сообщалось о расширении сотрудничества между Турцией и Саудовской Аравией в сфере производства беспилотных летательных аппаратов. В частности, Baykar заключила контракт на экспорт дронов Akinci в Саудовскую Аравию на сумму 3,1 млрд долларов. Сделка была подписана во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к наследному принцу Мухаммеду бин Салману.

Основные технические характеристики Akinci

Размах крыла: 20 м.

Максимальная взлетная масса: 6 000 кг.

Полезная нагрузка: 1 500 кг.

Максимальная скорость: 360 км/ч.

Практический потолок: 12 200 м.

Дальность полета: до 7 500 км.

Вооружение: высокоточные авиабомбы MAM-L, MAM-C, ракеты SOM-A, боеприпасы Roketsan.

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