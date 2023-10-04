Когда у ВСУ появятся беспилотники Akinci: эксперт назвал условия

По словам эксперта Defense Express Ивана Киричевского, речь идет о достаточно сложном дроне, который вряд ли будет готов сразу же, когда на заводе перережут красную ленту.

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Прежде, чем у Украины появится новейший турецкий беспилотник Akinci, нужно будет достроить в Украине завод турецкой компании Baykar. Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал эксперт портала Defense Express Иван Киричевский.

На минувшей неделе гендиректор турецкой компании Baykar Makina Халук Байрактар заявил, что в арсенале ВСУ в обозримом будущем может появиться новейший беспилотник Bayraktar Akinci.

"По Bayraktar Akinci вопрос в процессе рассмотрения, насколько мне известно. Украинские военные хорошо разбираются в том, что мы производим и во что инвестируем", — объяснил он.

Когда у ВСУ появится дрон Akinci

В июле началось строительство завода, которое будет продолжаться в течение полутора лет. Сумма инвестиций в завод составила 100 млн долларов. Ко всему прочему, в Киевской области появится и технопарк на 300 тысяч кв. м.

Эксперт Defense Express Иван Киричевский объяснил, что речь идет о достаточно сложном дроне, который вряд ли будет готов сразу же, когда на заводе перережут красную ленту.

"Очевидно, вначале развернут производство и выкатят первые Bayraktar TB2, а локализация Akinci станет следующим шагом", — объяснил аналитик.

По его словам, это вполне логично, т.к. нужно вначале понять, сколько будет выпускаться TB2 на украинских мощностях и когда нужно будет переходить к Akinci.

Пока не стоит говорить о масштабах и объемах выпуска.

"В конце концов каких-то экспортных поставок Akinci пока не наблюдалось. Были какие-то сигналы, что первым может получить Азербайджан, но пока без подтверждений", — объяснил эксперт, добавив, что рассчитывать, что ВСУ просто передадут высокотехнологичные беспилотники, не стоит.

Напомним, что ударному БПЛА Akinci в ходе испытаний удалось поразить цель на расстоянии 140 км.

Ранее сообщалось, что дроны Bayraktar получили инновационный "радиощит".