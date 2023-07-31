ПВО России больше страшна: дроны Bayraktar получили инновационный "радиощит" (видео)

Разработчики уже провели испытания с разными системами ПВО, вскоре армия Турции планирует использовать инновационные модули РЭБ на своих БПЛА Bayraktar TB-2 и Akinci.

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Турецкая компания Aselsan представила модуль радиоэлектронной борьбы для БПЛА на выставке IDEF 2023, которая прошла в Стамбуле, сообщает военный портал SavunmaSanayiST. Причем, этот модуль представляет собой отдельный прикрепляемый модуль, который интегрируется в другие беспилотники.

На выставке был продемонстрирован модуль EH POD в двух версиях, который интегрировали в беспилотник Akinci. Это система РЭБ может обнаруживать, диагностировать и записывать радиолокационные данные, а главное — имеет возможность глушения нескольких целей одновременно. Система EH POD может атаковать с помощью радиоволн цели в широком диапазоне частот, обеспечивает 360-градусную защиту беспилотника-носителя от вражеских радаров.

По словам разработчиков системы, модули EH POD сделают ПВО врага практически бесполезной. Кроме того, оборудование должно "заглушить" вражеские беспилотники, пролетающие мимо или атакующие турецкий дрон. Технология прошла испытания с различными системами ПВО и доказал свою эффективность.

Модуль EH POD весом около 40 кг собираются использовать, в первую очередь, с боевым беспилотником Akinci. Функция DRFM (цифровая память радиочастот), которая является одной из выдающихся возможностей EH POD, дает системе гораздо более эффективные возможности микширования по сравнению с MINI EH POD. А в будущем, когда будут внесены некоторые технические изменения, уменьшенная версия РЭБ MINI EH POD, которая весит всего 11 кг, будет помогать защищать популярные Bayraktar TB-2.

Уменьшенную версию MINI EH POD будут ставить на Bayraktar TB-2 Фото: SavunmaSanayiST

Мы уже сообщали, что на выставке IDEF 2023 была представлена украинская разработка – лодка-камикадзе Magura V5. Она отличается особым управлением и атакой роем. А турецкие производители из HAVELSAN показали на выставке небольшой подводный дрон-камикадзе ÇAKA S-KUSV. Он развивает скорость более 100 км/ч на воде. Им можно управлять через БПЛА или напрямую с видом от первого лица. Турецкая компания Meteksan Defense представила мобильную РЭБ. Комплект MERT EA может "глушить" дроны, связь и даже мины.

Ранее Фокус писал, что представлен робот-пулемет TRAKON TARGAN, который защити от дронов и катеров. Боевой модуль прошел финальные испытания, и вскоре его начнут серийно производить для ВМС Турции и ее союзников.