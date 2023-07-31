Защитит от морских и летающих дронов: представлен робот-пулемет TRAKON TARGAN (видео)

Боевой модуль прошел финальные испытания, и вскоре его начнут серийно производить для ВМС Турции и ее союзников.

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Компания UNIROBOTICS, которая входит в производственную группу турецкого гиганта военной промышленности Samsun Yurt Savunma, завершила успешные испытания своей дистанционно управляемой пулеметной башни TRAKON TARGAN, сообщает портал Defense Here. Эта система была представлена на выставке оборонной промышленности IDEF 2023, которая прошла в Стамбуле.

Автономный пулемет с дистанционным управлением TRAKON TARGAN специально разработан для военно-морских кораблей в качестве системы вооружения ближней защиты от воздушных и надводных целей, таких дроны, катера или лодки-камикадзе. Боевая система оснащена 12,7x99 мм крупнокалиберным пулеметом 12,7x99 мм, а также может оснащаться 40-мм автоматическим гранатометом (MK-19).

После успешных испытаний боевую систему запустят в серийное производство. TRAKON TARGAN будет интегрирован в морское патрульное судно класса Hisar, построенное ASFAT в рамках субподрядчика HAVELSAN.

Испытание системы TRAKON TARGAN

По заявлению разработчиков, TRAKON TARGAN обладает превосходными возможностями наблюдения, разведки и сопровождения целей без наведения оси пушки на отслеживаемый объект с помощью высокотехнологичного электрооптического модуля, встроенного в независимо стабилизируемый кардан.

Систему TRAKON также можно интегрировать в автомобили 4x4, которые являются самыми легкими представителями семейства военных тактических транспортных средств. Благодаря легкости и дизайну боевую систему легко интегрировать на транспорт.

Мы ранее писали, что на выставке IDEF 2023 было представлено множество интересных военных новинок, которые очень бы помогли ВСУ бороться с российскими оккупантами. Одна из них, которую вскоре получат ССО Украины – отечественная разработка "СпецТехноЭкспорта" – лодка-камикадзе Magura V5. Она отличается особым управлением и атакой роем.

Турецкие производители оружия из Meteksan Defense продемонстрировали систему РЭБ, которая отличается своей мобильностью. Мобильный комплект MERT EA может "глушить" дроны, связь и даже мины.

Но самой любопытной моделью стал показанный на выставке небольшой подводный дрон-камикадзе ÇAKA S-KUSV. Он развивает скорость более 100 км/ч на воде. Им можно управлять через БПЛА или напрямую с видом от первого лица.