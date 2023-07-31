Захистить від морських і літаючих дронів: представлений робот-кулемет TRAKON TARGAN (відео)

Бойовий модуль пройшов фінальні випробування, і незабаром його почнуть серійно виробляти для ВМС Туреччини та її союзників.

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Компанія UNIROBOTICS, яка входить до виробничої групи турецького гіганта військової промисловості Samsun Yurt Savunma, завершила успішні випробування своєї дистанційно керованої кулеметної вежі TRAKON TARGAN, повідомляє портал Defense Here. Цю систему було представлено на виставці оборонної промисловості IDEF 2023, яка відбулася в Стамбулі.

Автономний кулемет з дистанційним управлінням TRAKON TARGAN спеціально розроблений для військово-морських кораблів як система озброєння ближнього захисту від повітряних і надводних цілей, таких як дрони, катери або човни-камікадзе. Бойова система оснащена 12,7x99 мм великокаліберним кулеметом 12,7x99 мм, а також може оснащуватися 40-мм автоматичним гранатометом (MK-19).

Після успішних випробувань бойову систему запустять у серійне виробництво. TRAKON TARGAN буде інтегровано в морське патрульне судно класу Hisar, побудоване ASFAT у рамках субпідрядника HAVELSAN.

Випробування системи TRAKON TARGAN

За заявою розробників, TRAKON TARGAN володіє чудовими можливостями спостереження, розвідки і супроводу цілей без наведення осі гармати на об'єкт, що відслідковується, за допомогою високотехнологічного електрооптичного модуля, вбудованого в незалежно стабілізований кардан.

Систему TRAKON також можна інтегрувати в автомобілі 4x4, які є найлегшими представниками сімейства військових тактичних транспортних засобів. Завдяки легкості та дизайну бойову систему легко інтегрувати на транспорт.

Ми раніше писали, що на виставці IDEF 2023 було представлено безліч цікавих військових новинок, які дуже б допомогли ЗСУ боротися з російськими окупантами. Одна з них, яку незабаром отримають ССО України — вітчизняна розробка "СпецТехноЕкспорту" — човен-камікадзе Magura V5. Він вирізняється особливим управлінням і атакою роєм.

Турецькі виробники зброї з Meteksan Defense продемонстрували систему РЕБ, яка вирізняється своєю мобільністю. Мобільний комплект MERT EA може "глушити" дрони, зв'язок і навіть міни.

Але найцікавішою моделлю став показаний на виставці невеликий підводний дрон-камікадзе ÇAKA S-KUSV. Він розвиває швидкість понад 100 км/год на воді. Ним можна керувати через БПЛА або безпосередньо з видом від першої особи.