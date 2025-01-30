В Україні помітили рідкісний французький БТР VAB Mk.3 оригінальної модифікації (відео)

Бронетранспортер оснащений українським бойовим дистанційним модулем "Січ" із 30-мм автоматичною гарматою, що дає змогу вести вогонь на ходу і в будь-яких умовах освітлення.

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У зоні бойових дій на території України було зафіксовано рідкісний французький бронетранспортер VAB Mk.3, оснащений українським бойовим модулем "Січ". Відповідне фото опублікував 25 січня Національний інформаційний портал "Тиск".

VAB Mk.3 був помічений у піщаному камуфляжі, який раніше використовувався компанією Arquus для демонстрації машини на міжнародних оборонних виставках. Ця модель створювалася для експортних поставок і відома своєю високою мобільністю і захисними характеристиками.

Технічні особливості VAB Mk 3

БТР VAB Mk. 3 являє собою глибоку модернізацію французького двовісного бронетранспортера VAB, розробленого ще в 1970-х роках. Оновлена версія отримала подовжений корпус, підвищений рівень захисту і тривісне шасі.

Бронювання: відповідає STANAG 4569 Level 4, витримує влучання 14,5-мм куль і осколків з еквівалентною енергією.

Екіпаж: 2 людини + 8 десантників.

Двигун: дизель Renault MD7, 400 к.с.

Бойова маса: 20 т.

Довжина: понад 8 м.

Максимальна швидкість: 100 км/год.

Порівняно з базовим VAB, нова версія має поліпшений захист, прохідність і вогневу міць. Однак, попри модернізацію, конструкція бронетранспортера зберігає обмеження, пов'язані з його первісною концепцією 1970-х років.

Бойовий модуль "Січ": українська розробка

Бронемашини VAB Mk. 3 для України оснащуються українськими бойовими модулями "Січ", що дають змогу вести вогонь на ходу і в будь-яких умовах освітлення.

Склад озброєння:

30-мм автоматична гармата ЗТМ-1 (копія 2А72);

7,62-мм кулемет ПКТ;

Автоматичний гранатомет АГ-30.

Модуль управляється дистанційно зсередини машини. Він оснащений денним і нічним тепловізійним каналом наведення, що забезпечує можливість бойового застосування в будь-який час доби. Крім того, двоплощинна стабілізація дає змогу вести точний вогонь навіть під час руху.

Постачання БТР VAB

Як повідомили оглядачі "Мілітарного", Міноборони Франції підтвердило зобов'язання компанії Arquus щодо підтримки VAB, переданих Україні. Серед ключових напрямків — забезпечення постачання запчастин і вивчення можливості створення спільного виробництва VAB Mk.3 на території України.

Крім того, у червні 2024 року концерн "Укроборонпром" і низка приватних українських компаній підписали угоди про співпрацю з французькими виробниками озброєнь, включно з Arquus. Меморандум про взаєморозуміння передбачає обслуговування і модернізацію бронетехніки в Україні.

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Раніше повідомлялося, що польська компанія Mista модернізувала понад 150 бойових машин БТР-70 радянської розробки для свого партнера у сфері оборони. Можливо, йдеться про Україну, проте ні польський уряд, ні Mista не надали відомостей про клієнта.