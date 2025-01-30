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Пропонували Україні: Латвія замовила 42 БМП ASCOD, хоча сусідні країни обрали CV90 (фото)

БМП ASCOD
Фото: Creative Commons | БМП ASCOD

За словами українських аналітиків, попри те, що всі сусіди вибрали CV90, у Латвії зупинилися на іншій бойовій машині піхоти — ASCOD, одному з варіантів озброєння ЗСУ.

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Латвія уклала контракт на постачання 42 бойових машин піхоти ASCOD, які коштуватимуть країні 373 млн євро. Одна БМП — 8,88 млн євро. Про це пише Defense Express.

"Це був очікуваний контракт, що став завершенням конкурсного відбору, де ASCOD обійшов корейську K21 Redback від Hanwha Defense, турецьку Tulpar від Otokar, а також головного свого конкурента — CV90 від BAE Systems Hägglunds", — йдеться в публікації.

Виконувати угоду з Міноборони Латвії буде іспанська Santa Bárbara Sistemas, що входить до General Dynamics European Land Systems. Водночас про терміни виконання робіт у компанії або оборонному відомстві не повідомляють.

Не повідомляється і про конфігурацію БМП, зазначається лише, що БМП матиме захист 4-го рівня за STANAG (угода зі стандартизації), тобто круговий від 14,5 мм кулемета та від вибухів 155-мм снаряда на відстані 30 метрів, а також від 10 кг фугасу. А весь опис озброєння окреслено лише переліком з автоматичної гармати, кулемета і ПТРК.

Водночас на опублікованому фото зображена БМП ASCOD з бойовим модулем UT30 Mk2 ізраїльської Elbit Systems. Система оснащена 30-мм Mk44 Bushmaster II, спареним із 7,62 кулеметом, а також ПТРК Spike. На БМП може бути встановлений комплекс активного захисту, але на фото його немає.

БМП ASCOD Fullscreen
БМП ASCOD

Максимальна маса машини може становити до 42 тонн. Екіпаж ASCOD складається з трьох осіб, а десантне відділення розраховане на шість бійців.

На думку українських аналітиків, вибір ASCOD був досить несподіваним. Оскільки CV90 вже експлуатує Естонія, їх планує замовити Литва, а головне — всі сусідні країни Скандинавії. При цьому йдеться не про ціну, бо CV90, на прикладі контрактів для Чехії та Словаччини, коштує 8,5-9 млн євро за одиницю.

А одним із небагатьох пояснень цього вибору є те, що виробничі потужності Santa Bárbara Sistemas явно не надто завантажені. Бо в Іспанії готові постачати Україні по 50 новітніх БМП ASCOD на рік у рамках допомоги. Крім того, у 2023 році з'явилася інформація, що Українська бронетехніка опрацьовує можливість локалізації виробництва ASCOD в Україні.

Нагадаємо, що в Україні помітили рідкісний французький БТР VAB Mk.3 оригінальної модифікації.

Також повідомлялося, що ЗСУ могли втратити рідкісну бронемашину Bgbv 90.