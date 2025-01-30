Пропонували Україні: Латвія замовила 42 БМП ASCOD, хоча сусідні країни обрали CV90 (фото)

За словами українських аналітиків, попри те, що всі сусіди вибрали CV90, у Латвії зупинилися на іншій бойовій машині піхоти — ASCOD, одному з варіантів озброєння ЗСУ.

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Латвія уклала контракт на постачання 42 бойових машин піхоти ASCOD, які коштуватимуть країні 373 млн євро. Одна БМП — 8,88 млн євро. Про це пише Defense Express.

"Це був очікуваний контракт, що став завершенням конкурсного відбору, де ASCOD обійшов корейську K21 Redback від Hanwha Defense, турецьку Tulpar від Otokar, а також головного свого конкурента — CV90 від BAE Systems Hägglunds", — йдеться в публікації.

Виконувати угоду з Міноборони Латвії буде іспанська Santa Bárbara Sistemas, що входить до General Dynamics European Land Systems. Водночас про терміни виконання робіт у компанії або оборонному відомстві не повідомляють.

Не повідомляється і про конфігурацію БМП, зазначається лише, що БМП матиме захист 4-го рівня за STANAG (угода зі стандартизації), тобто круговий від 14,5 мм кулемета та від вибухів 155-мм снаряда на відстані 30 метрів, а також від 10 кг фугасу. А весь опис озброєння окреслено лише переліком з автоматичної гармати, кулемета і ПТРК.

Водночас на опублікованому фото зображена БМП ASCOD з бойовим модулем UT30 Mk2 ізраїльської Elbit Systems. Система оснащена 30-мм Mk44 Bushmaster II, спареним із 7,62 кулеметом, а також ПТРК Spike. На БМП може бути встановлений комплекс активного захисту, але на фото його немає.

БМП ASCOD

Максимальна маса машини може становити до 42 тонн. Екіпаж ASCOD складається з трьох осіб, а десантне відділення розраховане на шість бійців.

На думку українських аналітиків, вибір ASCOD був досить несподіваним. Оскільки CV90 вже експлуатує Естонія, їх планує замовити Литва, а головне — всі сусідні країни Скандинавії. При цьому йдеться не про ціну, бо CV90, на прикладі контрактів для Чехії та Словаччини, коштує 8,5-9 млн євро за одиницю.

А одним із небагатьох пояснень цього вибору є те, що виробничі потужності Santa Bárbara Sistemas явно не надто завантажені. Бо в Іспанії готові постачати Україні по 50 новітніх БМП ASCOD на рік у рамках допомоги. Крім того, у 2023 році з'явилася інформація, що Українська бронетехніка опрацьовує можливість локалізації виробництва ASCOD в Україні.

Нагадаємо, що в Україні помітили рідкісний французький БТР VAB Mk.3 оригінальної модифікації.

Також повідомлялося, що ЗСУ могли втратити рідкісну бронемашину Bgbv 90.