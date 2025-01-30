Сили оборони могли втратити рідкісну бронемашину Bgbv 90: що сталося

БРЕМ Bgbv 90 призначена для евакуації пошкодженої техніки з поля бою навіть під вогнем противника. Машина також здатна встановлювати димові завіси і виконувати польові ремонти.

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У мережі з'явилася інформація, що в районі кордону Курської та Сумської областей російський FPV-дрон завдав удару по шведській броньованій ремонтно-евакуаційній машині (БРЕМ) Bärgningsbandvagn 90 (Bgbv 90), що перебуває на озброєнні України. Про це 29 січня повідомив ресурс Army Recognition.

Оглядачі пишуть, що поки невідомо, чи можливе відновлення пошкодженої техніки. Якщо шкода виявиться критичною, її втрата стане серйозною проблемою для Сил оборони, оскільки кількість таких машин обмежена, а перспективи отримання нових від Швеції залишаються невизначеними.

Зазначається, що Швеція не розкривала точної кількості переданих Україні Bgbv 90, але вперше їхню присутність було зафіксовано поблизу Лиману в Донецькій області влітку 2023 року.

Пізніше один із таких евакуаторів був помічений у Сумській області, оснащений камуфляжною системою "Барракуда". Bgbv 90, ймовірно, призначалися для підтримки 21-ї механізованої бригади ЗСУ, яка отримала також шведські бойові машини CV90, танки Stridsvagn 122 і гаубиці Archer.

Призначення та характеристики Bgbv 90

Bärgningsbandvagn 90 розробила компанія Hägglunds (дочірнє підприємство BAE Systems) у 1990-х роках як евакуатор для бронемашин сімейства CV90. Загалом для шведської армії було випущено 26 одиниць. У 2016 році розпочалася програма модернізації цих машин, що передбачає оновлення систем зв'язку, навігації та броньового захисту.

Технічні характеристики Bgbv 90

Маса: 23,2 т.

Довжина: 7,9 м.

Ширина: 3,17 м.

Висота: 2,65 м.

Двигун: дизельний Scania DSI14, 550 к.с.

Максимальна швидкість: 70 км/год.

БРЕМ Bgbv 90 здатна евакуювати пошкоджену техніку навіть під вогнем противника, встановлювати димові завіси та виконувати польові ремонти. Його висока маневреність робить його особливо ефективним в умовах міських боїв і складного ландшафту.

Таким чином втрата одного з евакуаторів може ускладнити операції з відновлення пошкодженої бронетехніки, що особливо критично в умовах активних бойових дій.

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