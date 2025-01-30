Силы обороны могли потерять редчайшую бронемашину Bgbv 90: что произошло

БРЭМ Bgbv 90 предназначена для эвакуации поврежденной техники с поля боя даже под огнем противника. Машина также способна устанавливать дымовые завесы и выполнять полевые ремонты.

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В сети появилась информация, что в районе границы Курской и Сумской областей российский FPV-дрон нанес удар по шведской бронированной ремонтно-эвакуационной машине (БРЭМ) Bärgningsbandvagn 90 (Bgbv 90), состоящей на вооружении Украины. Об этом 29 января сообщил ресурс Army Recognition.

Обозреватели пишут, что пока неизвестно, возможно ли восстановление поврежденной техники. Если урон окажется критическим, ее потеря станет серьезной проблемой для Сил обороны, так как количество таких машин ограничено, а перспективы получения новых от Швеции остаются неопределенными.

Отмечается, что Швеция не раскрывала точное число переданных Украине Bgbv 90, но впервые их присутствие было зафиксировано вблизи Лимана в Донецкой области летом 2023 года.

Позже один из таких эвакуаторов был замечен в Сумской области, оснащенный камуфляжной системой "Барракуда". Bgbv 90, вероятно, предназначались для поддержки 21-й механизированной бригады ВСУ, получившей также шведские боевые машины CV90, танки Stridsvagn 122 и гаубицы Archer.

Назначение и характеристики Bgbv 90

Bärgningsbandvagn 90 был разработан компанией Hägglunds (дочернее предприятие BAE Systems) в 1990-х годах в качестве эвакуатора для бронемашин семейства CV90. Всего для шведской армии было выпущено 26 единиц. В 2016 году началась программа модернизации этих машин, включающая обновление систем связи, навигации и броневой защиты.

Технические характеристики Bgbv 90

Масса: 23,2 т.

Длина: 7,9 м.

Ширина: 3,17 м.

Высота: 2,65 м.

Двигатель: дизельный Scania DSI14, 550 л.с.

Максимальная скорость: 70 км/ч.

БРЭМ Bgbv 90 способна эвакуировать поврежденную технику даже под огнем противника, устанавливать дымовые завесы и выполнять полевые ремонты. Его высокая маневренность делает его особенно эффективным в условиях городских боев и сложного ландшафта.

Таким образом потеря одного из эвакуаторов может осложнить операции по восстановлению поврежденной бронетехники, что особенно критично в условиях активных боевых действий.

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