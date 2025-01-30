Заполняют пробелы: почему все больше ветеранов-иностранцев в ВСУ гибнет на фронте, — СМИ

В течение последних шести месяцев войны Украине нужны профессиональные бойцы из-за рубежа, рассказали журналисты. Такие воины способны справиться с особо тяжелыми задачами на поле боя.

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Причины, по которым на российско-украинской войне возросло количество погибших иностранных граждан, связаны со сложной ситуацией на фронте. На некоторых отрезках нужны хорошо обученные профессиональные бойцы, которые на практике знают все тайны военного искусства. Поэтому для таких случаев командиры используют ветеранов ВС США и армий других стран мира. О причинах значительных потерь среди иностранцев в составе Сил обороны написало медиа CNN.

Журналисты отметили рост потерь иностранцев в ВСУ, происшедший в течение последних шести месяцев, говорится в статье. В частности, выявили минимум 20 таких случаев, и еще 18 человек пропали без вести. В связи с этим они провели расследование и, среди прочего, пообщались с профессиональным американским военным "Реднеком" и с Лорен Гийом, американкой из Киева, которая работает в некоммерческом фонде RT Weatherman Foundation. "Реднек" рассказал о бое, в котором погибли двое побратимов — "Форд" и "Гюнтер". По его словам, россияне сильно обстреливали окопы, украинские бойцы рядом с иностранцами держали оборону и погибали вместе с ними. "Реднек" и Гийом ответили на вопрос, почему возросло количество иностранцев, погибших в последнее время на поле боя.

Американский ветеран назвал первую причину — это командиры, которые ставят разные задачи украинцам и иностранцам. По словам "Реднека", иностранцам могут достаться слишком сложные боевые задачи. Он вспомнил офицера бригады, который считал людей "мясом для мясорубки" и который "посылал [в бой], кого мог взять".

"Хотя некоторые офицеры давали иностранцам и украинцам одинаковые задачи, другие сдадут вас и так же быстро приведут к вашей гибели", — сказал он.

Вторую причину озвучила Гийом. По ее мнению, причина потерь — сложная ситуация на фронте, требующая действительно профессиональных военных, которые в ВСУ приходят из иностранных армий.

"Мы обнаружили, что иностранные операторы действительно заполняют пробелы в очень сложных, высокорискованных и высокооплачиваемых операциях", — сказала она.

Отметим, медиа Австралии рассказали об австралийце Оскаре Дженкинсе, который пошел воевать в Украину. Сначала в сети появилось видео с кадрами его допроса, пыток, и, как предполагали, гибели. Позже на событие откликнулись российские военкоры. Они заявили, что мужчину, который в прошлом был учителем биологии, арестовали и будут судить судом РФ.

Напоминаем, Фокус писал о количестве ветеранов иностранных армий, которые в течение последних шести месяцев погибли в Украине.