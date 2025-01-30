Заповнюють прогалини: чому все більше ветеранів-іноземців в ЗСУ гине на фронті, — ЗМІ

Упродовж останніх шести місяців війни Україні потрібні професійні бійці з-за кордону, розповіли журналісти. Такі воїни здатні впоратися з особливо тяжкими завданнями на полі бою.

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Причини, через яку на російсько-українській війні зросла кількість загиблих іноземних громадян, пов'язані зі складною ситуацією на фронті. На деяких відтинках потрібні добре навчені професійні бійці, які на практиці знають усі таємниці військового мистецтва. Тому для таких випадків командири використовують ветеранів ЗС США та армій інших країн світу. Про причини значних втрат серед іноземців у складі Сил оборони написало медіа CNN.

Журналісти зауважили зростання втрат іноземців в ЗСУ, яке сталось протягом останніх шести місяців, ідеться у статті. Зокрема, виявили мінімум 20 таких випадків, і ще 18 людей зникли безвісти. У зв'язку з цим вони провели розслідування та, серед іншого, поспілкувались з професійним американським військовим "Реднеком" та з Лорен Гійом, американкою з Києва, яка працює в некомерційному фонді RT Weatherman Foundation. "Реднек" розповів про бій, в якому загинуло двоє побратимів — "Форд" та "Гюнтер". З його слів, росіяни сильно обстрілювали окопи, українські бійці поруч з іноземцями тримали оборону і гинули разом з ними. "Реднек" та Гійом відповіли на питання, чому зросла кількість іноземців, які полягли останнім часом на полі бою.

Американський ветеран назвав першу причину — це командири, які ставлять різні завдання українцям та іноземцям. Зі слів "Реднека", іноземцям можуть дістатись надто складні бойові завдання. Він згадав офіцера бригади, який вважав людей "м’ясом для м’ясорубки" і який "посилав, кого міг взяти".

"Хоча деякі офіцери давали іноземцям і українцям однакові завдання, інші здадуть вас і так само швидко призведуть до вашої загибелі", — сказав він.

Другу причину озвучила Гійом. На її думку, причина втрат — складна ситуація на фронті, яка вимагає дійсно професійних військових, які в ЗСУ приходять з іноземних армій.

"Ми виявили, що іноземні оператори дійсно заповнюють прогалини в дуже складних, високоризикованих і високооплачуваних операціях", — сказала вона.

Зазначимо, медіа Австралії розповіли про австралійця Оскара Дженкінса, який пішов воювати в Україну. Спершу у мережі з'явилось відео з кадрами його допиту, катувань, та, як припускали, загибелі. Згодом на подію відгукнулись російські військкори. Вони заявили, що чоловік, який у минулому був вчителем біології, арештований та його будуть судити судом РФ.

Нагадуємо, Фокус писав про кількість ветеранів іноземних армій, які протягом останніх шести місяців загинули в Україні.