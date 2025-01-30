Далекобійні ракети і дрони: Швеція передала Україні найбільший пакет військової допомоги на $1,2 млрд

За словами міністра оборони країни Пола Юнсена, близько 90 млн доларів підуть на виробництво далекобійних ракет і дронів. Швеція також надішле військову допомогу в Молдову у вигляді гранатометів AT4.

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30 січня міністр оборони Швеції Пол Юнсен оголосив про передачу найбільшого пакета військової допомоги Україні за час повномасштабного вторгнення — на 1,2 млрд доларів. Про це міністр Пол Юнсен повідомив у соцмережі Х.

"Приблизно 90 млн доларів підуть на виробництво далекобійних ракет і дронів. Швеція також спрямує військову допомогу в Молдову у вигляді гранатометів AT4", — ідеться в публікації.

Публікація в акаунті міністра оборони Швеції Пола Юнсене

Це вже 18-й пакет допомоги від Швеції з 2022 року. Уряд країни зараз веде переговори у Швеції та інших країнах Європи щодо постачання пріоритетного обладнання, такого як артилерія та дрони, зазначив Пол Юнсен на пресконференції.

Нагадаємо, що Латвія замовила 42 БМП ASCOD, хоча сусідні країни обрали CV90.

Також повідомлялося, що CNN написало про те, чому все більше ветеранів-іноземців у ЗСУ гине на фронті.