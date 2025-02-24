ЗСУ отримають системи ППО Robot 70 і Tridon Mk2: чим вони особливі

Нова система може експлуатуватися дистанційно, виконуючи завдання протиповітряної оборони на стаціонарних позиціях, а також застосовуватися проти наземних легкоброньованих цілей, оскільки бойова частина ракети, окрім того, що є осколковою, має і фугасну дію.

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Швеція виділила 1,2 млрд шведських крон (65 млн 714 тисяч доларів) на закупівлю систем протиповітряної оборони Україні. Про це пише видання Оmni.se.

Таке рішення ухвалив шведський уряд. Йдеться про системи Robot 70 і Tridon Mk2, які закуповуватиметься через Defence Materiel Works.

Також повідомляється, що Швеція передасть у міжнародному співробітництві протиповітряні комплекси того типу, які вже є в України, і зенітну зброю, яку можуть нести окремі солдати.

"Загалом те, що зараз дарується, посилить захист як Збройних сил України, так і її населення та цивільної інфраструктури", – повідомили лідери урядових партій.

Переносний зенітно-ракетний комплекс Robot 70: що відомо

RBS 70 — переносний зенітно-ракетний комплекс, розроблений у Швеції компанією Bofors Defence (зараз має назву Saab Bofors Dynamics) і представлений 1977 року. Сьогодні використовується п'яте покоління виробу — RBS-70 NG, що було представлене 2011 року. З 2015 року ПЗРК RBS 70 широко використовуються в межах регулярних, багатонаціональних тактичних навчань НАТО з відпрацювання взаємосумісності ППО сухопутних військ Tobruq Legacy.

Характеристики ЗРК:

Ефективна дальність: понад 9 км

Висота ураження: 0-5000 м

Час розгортання: 45 с

Час перезаряджання: менш як 5 секунд

Швидкість ракети BOLIDE: 2 махи

Геометричні характеристики ракети BOLIDE: довжина 132 см (без прискорювача), діаметер 10,6 см, розмах хвостового оперення 32 см, вага 15 кг.

Вага пускової установки: 35 кг, оснащується оптичним візиром та тепловізором.

Нова система може експлуатуватися дистанційно, виконуючи завдання протиповітряної оборони на стаціонарних позиціях, а також застосовуватися проти наземних легкоброньованих цілей, оскільки бойова частина ракети, окрім того, що є осколковою, має і фугасну дію.

Нагадаємо, що 30 січня міністр оборони Швеції Пол Юнсен оголосив про передавання найбільшого пакета військової допомоги Україні за час повномасштабного вторгнення — на 1,2 млрд доларів.