Китай купить у Росії 36 бойових палубних вертольотів Ка-52К

Сума угоди склала 720 млн доларів. Цими літальними апаратами КНР може оснастити свої десантні кораблі Type 075 LHD.

У межах російського військового форуму "Армія-2021", який пройшов із 22 по 28 серпня, китайська делегація уклала контракт із підприємством "Рособоронекспорт" на поставку палубних вертольотів Ка-52К "Катран" для Військово-морських сил КНР. Про це повідомляє портал Naval Post.

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За даними журналістів, Китай імпортує з РФ 36 вертольотів Ка-52К "Катран" або Ка-52м за ціною $20 мільйонів за одиницю (всього $720 млн.). Очікується, що КНР оснастить ними свої десантні кораблі Type 075 LHD. При цьому одне судно може вмістити до 30 бойових літаків і дозволяє одночасно злітати шести з них.

Бойовий вертоліт Ка-52К "Катран" є корабельним варіантом Ка-52. При цьому модифікація відрізняється несучими гвинтами зі складними лопатями і коротким крилом. Також шасі вертольота посилено так, щоб він міг вести вогонь протикорабельними й іншими ракетами, а також наносити удари за допомогою некерованої повітряної зброї.

Як повідомляє військовий портал Defense Express, у Росії Ка-52К розроблялися для оснащення своїх кораблів типу Mistral, які Військово-морський флот РФ до цього моменту так і не отримав.

У той же час інший модифікований варіант — Ка-52м — є найактуальнішим наразі. Він оснащений більш потужними нагрівальними елементами на лопатях несучого гвинта, що дозволяє йому працювати у широкому діапазоні температур, зокрема і в Арктиці. Також колеса Ка-52м більш зносостійкими і володіють посиленим захистом від саморобних вибухових пристроїв. Крім цього кабіна вертольота Ка-52м була модернізована з урахуванням сучасних вимог ергономіки.

Нагадаємо, в серпні цього року російська компанія "Вертольоти Росії" і Міноборони РФ підписали контракт на постачання вертольотів Ка-52м. Їх планувалося передати армії до 2022 року.

Тим часом Польща планує закупити у США приблизно 250 танків M1 Abrams на заміну радянським Т-72.