Boeing уклав контракт з армією США на постачання вертольотів Chinook Block II (фото)

Незважаючи на присутність проблем із вібраціями у вертольота, компанія отримала контракт на поставку 5 вертольотів за 391 млн доларів.

Армія США уклала контракт із Boeing на поставку перших п'яти вертольотів CH-47F Block II незважаючи на технічні проблеми з програмою. Про це повідомляє DefenseNews.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Повідомляється, що загальна сума контракту становить 391 млн доларів, за ці кошти повинні поставити 5 вертольотів. При цьому в армію будуть поставляти кілька варіантів CH-47 незважаючи на те, що військові хотіли тільки модифікації G-серії. Однак у Конгресі на 2021 рік виділено кошти для п'яти варіантів Block II. А на 2022 рік законодавці хочуть ще більше розширити кількість модифікацій, але законопроєкти про політику в галузі оборони і бюджет ще не ухвалені.

[ + – ] Chinook Block II Фото: Sikorsky-Boeing

Вертоліт версії Block II отримав низку поліпшень порівняно з не модифікованою версією, зокрема, нові лопаті, паливну систему, поліпшену електроніку, а також більш міцний планер, що дозволив підвищити максимальну злітну масу Chinook до 24,5 тон проти 22,6 тонни в оригінального CH-47.

[ + – ] Виробництво вертольотів на заводі Boeing Фото: Sikorsky-Boeing

Важливо

Мі-8, який літає зі швидкістю літака. Як новий американський вертоліт змінить поле бою

При цьому у вертольотів Chinook Block II виявлені технічні проблеми. Компанія Boeing працює над їх усуненням. Вказується, що у вертольотів при зависанні в повітрі, і перебуваючи на землі, фіксуються вібрації.

"Ми тісно співпрацюємо з армією над системою пом'якшення або коректуванням наявних систем пом'якшення, щоб врахувати цю різну частоту вібрації. Це жодним чином не впливає на безпеку польотів, але ця проблема, над якою ми працюємо", — заявив віце-президент Boeing і керівник програми Н-47 Енді Білт.

Нагадаємо, Китай закупить в РФ 36 палубних вертольотів Ка-52К за 720 млн доларів. А російська армія отримає 30 модернізованих Ка-52 з більш широким арсеналом озброєння.