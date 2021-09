Ми-8, летающий со скоростью самолета. Как новый американский вертолет изменит поле боя

Каким будет новый многоцелевой боевой вертолет в ближайшем будущем? Рассказываем на примере Defiant X.

Какими станут войны будущего, если высокотехнологичный и многофункциональный вертолет сможет десантировать штурмовые группы под вражеским огнем, эвакуировать раненых солдат за шаг до смерти, проводить разведывательные миссии в опасных районах и доставлять критически важные грузы в разгар боев — и все это со скоростью более 480 километров в час?

Фокус перевел новую статью Криса Осборна о том, какую трансформацию пройдет концепт боевого многоцелевого вертолета в ближайшем будущем и как это повлияет на поле боя.

Вертолеты будущего в армии США: что такое программа FLRAA

Скоростной вертолет будущего будет намного маневреннее, чем поколение предыдущих машин подобного класса. А его появление станет новой главой в штурмовых операциях, где требуется быстрая высадка пехоты непосредственно в зону боевых действий.

Вышеперечисленное — не фантазии. Таких результатов армия США планирует достичь с помощью программы "Штурмового дальнобойного летательного аппарата будущего" (Future Long-Range Assault Aircraft, FLRAA), которая нацелена на разработку и производство нового многоцелевого вертолета к 2030-му году. Вертолет изменит способ ведения воздушных боев благодаря беспрецедентной скорости, топливной эффективности, целеуказанию, вооружению, автономности и вычислениям на основе искусственного интеллекта.

Сейчас новый летательный аппарат FLRAA находится на стадии цифрового моделирования, тестирования и дальнейшей технической доработки в рамках сотрудничества армии с инженерами Sikorsky-Boeing и Bell Helicopter. В идеале новый FLRAA будет летать в два раза быстрее и дальше, чем существующий вертолет Black Hawk.

[ + – ] Концепт штурмового дальнобойного летательного аппарата будущего (FLRAA)

Все эти технические возможности воплотятся в скорости до 300 узлов и боевом радиусе до 500 километров. Можно бесконечно перечислять технические преимущества таких показателей. Прежде всего это устранит риски, связанные с использованием промежуточных пунктов вооружения и дозаправки. Более экономичные двигатели и высокая скорость позволят вертолету FLRAA не прерывать свою миссию, чтобы дозаправиться на небольших блокпостах, уязвимых для вражеского огня.

Defiant X: вертолет со скоростью самолета

На основе разработок DEFIANT X компании Sikorsky и V-280 Valor производства Bell будет создан летательный аппарат, способный маневрировать и зависать на одном месте, как вертолет, но при этом развивать скорость самолета. Например, DEFIANT X использует так называемую "систему соосного ротора". Предшественник DEFIANT X под названием SB > 1 DEFIANT, по словам инженеров Sikorsky, развивал скорость более 230 узлов, и разработчики продолжают расширять границы возможностей, создавая прототипы и новые цифровые модели на основе DEFIANT X.

Создатели DEFIANT X разработали новаторское решение — жесткие лопасти ротора со встречным вращением, уменьшающие или даже устраняющие возможность так называемого "срыва потока отступающей лопасти". Жесткие лопасти нового ротора противодействуют очагам нестабильности в воздушном потоке, предотвращая срыв потока, который может дестабилизировать траекторию полета. Идея в том, чтобы маневрировать быстро, четко и решительно: например, вертолет сможет зависнуть над целью, десантировать пехоту и немедленно покинуть опасную зону.

"В обычном вертолете при движении в воздухе подъемная сила ротора становится неравномерной из-за воздушного потока, создаваемого наступающей лопастью, — рассказывает Джей Маклин, директор по развитию бизнеса компании Sikorsky в рамках программы Future Vertical Lift. — При ускорении на наступающую лопасть (с правой стороны вертолета) приходится более сильный воздушный поток, чем на "отступающую лопасть". Чтобы компенсировать эту неравномерность, лопасти должны увеличить угол атаки, чтобы подъемная сила с правой и левой сторон вертолета стала одинаковой. В определенный момент угол атаки становится настолько большим, что лопасть прекращает производить подъемную силу [происходит аэродинамический подхват]. Отсюда название "срыв потока на отступающей лопасти".

По утверждениям инженеров Sikorsky, в соосной системе роторов верхняя и нижняя лопасти вращаются в противоположных направлениях, устраняя "отступающую сторону", которая создавала бы дисбаланс в полете. В документах Lockheed-Sikorsky-Boeing отступающая лопасть называется "областью обратной скорости", "неспособной создавать подъемную силу", особенно на высоких скоростях. Таким образом, устранение этого потенциального недостатка поможет развивать и поддерживать гораздо большие скорости без потерь для подъемной силы.

[ + – ] Воплощенный в металле DEFIANT X и Black Hawk прошлого поколения вертолетов Фото: Lockheed Martin

Достижение беспрецедентной подъемной силы также является основополагающим для моделирования и технической оценки DEFIANT X, ведь новому многоцелевому вертолету придется переносить подвесные грузы вроде 155-миллиметровой гаубицы Howitzer и других распространенных видов оружия. Бесспорно, десантирование подобного оружия с воздуха на больших высотах, недоступных для колесных машин, может обеспечить решающую огневую мощь подавления.

Согласно данным Sikorsky-Boeing о проекте DEFIANT X, этот летательный аппарат сможет переносить дополнительный вес без необходимости увеличивать диаметр ротора или размер двигателя. Таким образом, установить дополнительное оборудование, увеличить боевую живучесть и полезную нагрузку (в том числе благодаря внешним подвесам) можно без существенной и дорогостоящей переделки ключевых динамических компонентов. В связи с этим в статье компании Sikorsky упоминается, что предшественник DEFIANT X мог нести на подвесе управляемую реактивную систему залпового огня весом более 24 тонн.

Как Sikorsky продолжает расширять для вертолетов границы возможного

Разработчики основных видов вооружения, в частности командир Командования перспективного развития армии генерал Джон Мюррей, часто подчеркивают, что новые технологии оказывают огромное влияние на тактику и маневрирование. Стоит ли рассчитывать, что программа FLRAA изменит подход к общевойсковым маневрам? Это кажется весьма вероятным, учитывая, что скоростной вертолет станет намного маневреннее, например, при штурмовых операциях с быстрой высадкой пехоты в зонах боевых конфликтов.

В разработке DEFIANT X компания Sikorsky основывается на своем опыте создания соосных несущих винтов, благодаря которым модель X2 Technology Demonstrator в 2010 году развила скорость в 250 узлов. Инженеры Bell сообщили National Interest, что их модель V-280 достигла скорости 305 узлов. В 2010 году вертолет X2 Technology Demonstrator установил новый рекорд, преодолев отметку в 250 узлов, а в 2019 году S-97 Raider компании Sikorsky разогнался до 207 узлов. Sikorsky продолжает расширять границы возможного, готовя прототип RAIDER X (уменьшенную версию S-97) к конкурсу Future Attack Reconnaissance Aircraft.

Крис Осборн — редактор отдела обороны американского издания The National Interest. Ранее Осборн работал в Пентагоне в качестве высококвалифицированного эксперта в офисе помощника государственного секретаря Вооруженных Сил по закупкам, логистике и технологиям. Кроме того, Осборн появляется как ведущий и военный эксперт на национальных телеканалах. Выступал на Fox News, MSNBC, The Military Channel и The History Channel как приглашенный военный эксперт. Магистр сравнительного литературоведения Университета Колумбии.