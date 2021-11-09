В Израиле представили первый электрический беспилотный вертолет

Благодаря электрической силовой установке вес аппарата составляет всего 20 кг. Разработчики его позиционируют как крайне гибкое устройство для военных и гражданских целей.

Израильская компания Steadicopter представила первый в мире беспилотный вертолет как для военного, так и для гражданского использования — Black Eagle 50 Electric. Об этом сообщает Defence Blog.

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Сообщается, что беспилотный вертолет благодаря своим характеристикам имеет высокую производительности и максимальную оперативную гибкость в операциях для военных или гражданских целей:

поисково-спасательные работы

кибернетика

разведка

обследование газовых и нефтяных вышек

операции в Военно-морских силах

Максимальный взлетный вес беспилотника составляет 50 кг, при этом полезная нагрузка составляет 30 кг. В полете вертолет может находиться до двух часов. Сообщается, что БПЛА оснащается двойным электродвигателем, что делает его дешевым и простым в эксплуатации, а также безопасным для экологии. При этом его можно дооснастить дополнительной батареей для более тяжелых грузов.

"Black Eagle 50 Electric был разработан в ответ на потребность клиентов компании во всем мире в электрическом летательном аппарате вертикального взлета и посадки, который по-прежнему может использоваться во многих различных миссиях, как с точки зрения возможности нести передовую полезную нагрузку, так и в течение длительного времени. в воздух", — заявил директор по продажам и маркетингу Ноам Лидор.

Напомним, до конца 2021 года в Украине начнутся летные испытания беспилотника-вертолета RZ-500.

Ранее Турция переделала беспилотный мини-вертолет для нужд армии.