До конца года в Украине начнутся летные испытания ударного беспилотника-вертолета (фото)

На данном этапе пилотируемый вариант БПЛА уже налетал около 100 часов. Разработка сможет переносить 100-кг высокоточные ракеты.

Украинский ударный беспилотник-вертолет RZ-500 от компании "Рамзай" активно разрабатывается. Директор компании Юрий Полевой рассказал о деталях БПЛА в программе "Security talks".

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По словам Полевого, сейчас в летных испытаниях принимает участие "летающая лаборатория" — это пилотированный вертолет, который имеет аналогичные размеры и массу, как у RZ-500. На нем обрабатывают все системы, которые будет иметь уже беспилотная версия.

[ + – ] Пилотируемая модель RZ-500

"Сейчас устанавливаем контрольно-записную аппаратуру, новый радиоканал и, если все будет нормально, ближайшими днями мы перейдем к следующему испытанию летных испытаний", — заявил Полевой.

Пилотируемый прототип уже налетал 100 часов, к концу нынешнему году планируется поднять в небо уже беспилотный вариант. А для завершения основного цикла испытаний нужно еще около полутора лет.

Основные характеристики RZ-500:

Крейсерская скорость — 150-160 км/ч

Радиус действия — 450 км

Время в воздухе — 3 часа

Максимальная высота полета до 4 км

Боевая нагрузка — 100 кг

Напомним, в конце мая появились изображения первого ударного беспилотника-вертолета от "Рамзая". Позднее стало известно, что беспилотник получит высокоточные ударные ракеты.