До кінця року в Україні розпочнуться льотні випробування ударного безпілотника-вертольота (фото)

На цьому етапі пілотований варіант БПЛА вже налітав близько 100 годин. Розробка зможе переносити 100 кг високоточних ракет.

Український ударний безпілотник-вертоліт RZ-500 від компанії "Рамзай" активно розробляється. Директор компанії Юрій Польовий розповів про деталі БПЛА у програмі "Security talks".

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За словами Польового, наразі в льотних випробуваннях бере участь "лабораторія, що літає" — це пілотований вертоліт, який має аналогічні розміри і масу, як у RZ-500. На ньому обробляють усі системи, які матиме вже безпілотна версія.

[ + – ] Пілотована модель RZ-500

"Зараз встановлюємо контрольно-записну апаратуру, новий радіоканал і, якщо все буде нормально, найближчими днями ми перейдемо до наступних льотних випробувань", — заявив Польовий.

Пілотований прототип уже налітав 100 годин, до кінця цього року планується підняти в небо безпілотний варіант. А для завершення основного циклу випробувань потрібно ще близько півтора року.

Основні характеристики RZ-500:

Крейсерська швидкість — 150-160 км/год

Радіус дії — 450 км.

Час у повітрі — 3 години

Максимальна висота польоту — до 4 км.

Бойове навантаження — 100 кг

Нагадаємо, наприкінці травня з'явилися зображення першого ударного безпілотника-вертольота від "Рамзаю". Пізніше стало відомо, що безпілотник отримає високоточні ударні ракети.