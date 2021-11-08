До кінця року в Україні розпочнуться льотні випробування ударного безпілотника-вертольота (фото)
На цьому етапі пілотований варіант БПЛА вже налітав близько 100 годин. Розробка зможе переносити 100 кг високоточних ракет.
Український ударний безпілотник-вертоліт RZ-500 від компанії "Рамзай" активно розробляється. Директор компанії Юрій Польовий розповів про деталі БПЛА у програмі "Security talks".
За словами Польового, наразі в льотних випробуваннях бере участь "лабораторія, що літає" — це пілотований вертоліт, який має аналогічні розміри і масу, як у RZ-500. На ньому обробляють усі системи, які матиме вже безпілотна версія.
"Зараз встановлюємо контрольно-записну апаратуру, новий радіоканал і, якщо все буде нормально, найближчими днями ми перейдемо до наступних льотних випробувань", — заявив Польовий.
Пілотований прототип уже налітав 100 годин, до кінця цього року планується підняти в небо безпілотний варіант. А для завершення основного циклу випробувань потрібно ще близько півтора року.
Основні характеристики RZ-500:
- Крейсерська швидкість — 150-160 км/год
- Радіус дії — 450 км.
- Час у повітрі — 3 години
- Максимальна висота польоту — до 4 км.
- Бойове навантаження — 100 кг
Нагадаємо, наприкінці травня з'явилися зображення першого ударного безпілотника-вертольота від "Рамзаю". Пізніше стало відомо, що безпілотник отримає високоточні ударні ракети.