В Ізраїлі презентували перший електричний безпілотний вертоліт

Завдяки електричній силовій установці вага апарата складає лише 20 кг. Розробники його позиціонують як украй гнучкий пристрій для військових і цивільних цілей.

Ізраїльська компанія Steadicopter представила перший у світі безпілотний вертоліт як для військового, так і цивільного використання Black Eagle 50 Electric. Про це повідомляє Defence Blog.

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Повідомляється, що безпілотний вертоліт завдяки своїм характеристикам має високу продуктивність і максимальну оперативну гнучкість в операціях для військових чи цивільних цілей:

пошуково-рятувальні роботи

кібернетика

розвідка

обстеження газових і нафтових вишок

операції у Військово-морських силах

Максимальна злітна вага безпілотника становить 50 кг, при цьому корисне навантаження 30 кг. У польоті гелікоптер може перебувати до двох годин. Повідомляється, що БПЛА оснащується подвійним електродвигуном, що робить його дешевим і простим в експлуатації, а також безпечним для екології. При цьому можна дооснастити додатковою батареєю для важчих вантажів.

"Black Eagle 50 Electric був розроблений у відповідь на потребу клієнтів компанії в усьому світі в електричному літальному апараті вертикального зльоту та посадки, який, як і раніше, може використовуватися в багатьох різних місіях, як із точки зору можливості нести передове корисне навантаження, так і протягом тривалого часу, у повітрі", — заявив директор із продажу та маркетингу Ноам Лідор.

Нагадаємо, до кінця 2021 року в Україні розпочнуться льотні випробування безпілотника-вертольота RZ-500.

Раніше Туреччина переробила безпілотний мінівертоліт для потреб армії.