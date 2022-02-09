Впервые в истории: вертолет Black Hawk поднялся в небо без пилотов и экипажа (видео)

Воздушное судно находилось в полете 30 минут, за которые полностью автономно поднялось и приземлилось. Разработчики хотят сделать полеты более безопасными и умными.

Вертолет Sikorsky UH-60А Black Hawk впервые полностью автономно поднялся в воздух на 30 минут. Об этом сообщает Defense News.

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В рамках программы Агентства перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) по созданию системы автоматизации работы летного экипажа (ALIAS) поднялся в небо вертолет без экипажа. Этому предшествовали шестилетние работы по созданию всех программ.

В течение 30 минут вертолет находился в воздухе без кого-либо в кабине. Он пролетел над фортом Кэмпбелл, штат Кентуки 5 февраля, а затем поднялся в воздух снова, но уже 7 февраля и на меньшее время.

[ + – ] Во время полета в кабине вертолета никого не было Фото: Lockheed Martin

Black Hawk использует систему автономии Sikorsky MATRIX, предназначенную для помощи пилотам и летному экипажу при полете в неблагоприятных условиях, в том числе в условиях ограниченной видимости или отсутствия надежной связи.

"Благодаря уменьшению рабочей нагрузки пилоты могут сосредоточиться на управлении полетом, а не на механике Это уникальное сочетание автономного программного и аппаратного обеспечения сделает полет умнее и безопаснее", — сказал Стюарт Янг, руководитель программы отдела тактических технологий DARPA.

Сообщается, что на разработку технологии DARPA и Sikorsky потратили около 160 млн долларов. Завершить разработку системы планируют к концу этого года.

Напомним, о создании автономного вертолета стало известно 11 ноября 2021. Тогда сообщалось, что Black Hawk способен выпускать два БПЛА, способные разведывать территорию впереди.

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