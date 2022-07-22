Уникальный робот-вертолет будет выискивать вражеские подлодки и не только (видео)

Легкий и экономный Proteus потребляет мало топлива и может сбрасывать специальные гидроакустические буи для выявления подводных угроз.

Компания Leonardo разрабатывает для британской армии инновационный робот-вертолет для выявления подводных лодок. Об этом сообщает официальный сайт Королевских военно-морских сил Великобритании.

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Министерство обороны заключило с Leonardo контракт на сумму 60 млн фунтов стерлингов на проектирование и разработку ультрасовременного беспилотного вертолета Project Proteus. Компания представила демонстрационный прототип весом 3 т, который вскоре покажет свои возможности в ходе военных испытаний с противолодочными патрулями, которые запланированы на 2025 год.

Одной из особенностей беспилотника стала возможность сбрасывать небольшие гидроакустические буи в форме трубы, предназначенные для обнаружения подводных лодок. В случае появления противника, БПЛА предупредит вертолеты с экипажами на борту об угрозе и вызовет на подмогу суда, которые могут ее уничтожить. Кроме этого, военные рассматривают другие способы применения беспилотной техники, такие как эвакуация раненных и доставка припасов на корабли.

В Минобороны ожидают, что летающий робот сократит риски для военнослужащих во время несения службы, освободит людей и авиационную технику для выполнения более важных задач, а также улучшит наблюдение и разведку. Пока вражеские подводные лодки в составе британского флота выискивает вертолет Merlin Mk2 весом более 10 т, оснащенный специальным сонаром. Proteus в 3 раза легче, поэтому требует намного меньше топлива. При этом он способен нести большую полезную нагрузку и работать в суровых условиях.

"Демонстрация преимуществ более крупных беспилотных самолетов, вертолетов и самолетов с неподвижным крылом будет иметь ключевое значение для понимания того, могут ли такие самолеты эффективно способствовать развитию возможностей Королевского флота, особенно в борьбе с подводными лодками", — прокомментировал Директор по развитию Королевского флота контр-адмирал Джеймс Паркин.

В феврале вертолет Sikorsky UH-60А Black Hawk поднялся в небо без экипажа. Полностью автономный полет продлился 30 минут и завершился успешной посадкой. Система Sikorsky MATRIX призвана следить за механическими показателями и разгрузить пилотов.

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