У Росії хочуть зробити безпілотним "кукурудзяник": що зміниться (відео)

Підприємство "Навігатор" сподівається, що "розумні" Ан-2 стануть затребуванішими на світовому ринку.

У Росії вирішили зробити безпілотним літак Ан-2, відомий у народі як "кукурудзяник". Про створення "РІА Новини" розповів директор московської філії компанії "Навігатор", яка займається створенням системи автоматичного управління, Дмитро Малов.

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За словами Малова, радянський "кукурудзяник" досі є хорошим і затребуваним літаком, який користується попитом серед споживачів завдяки легкості та дешевизні. Він може злітати та сідати з ґрунту без смуги для розгону, а також має непогану дальність польоту.

"Чеська Cessna — основний конкурент, займає пристойну частину світового ринку. Відмінність тільки в одному: наявність системи САУ — системи автоматичного управління. У них є, у нас немає, за всіма іншими параметрами Ан-2 виграє", — заявив розробник.

Він додав, що під час виставки МАКС-2021 "кукурудзяник" провів у повітрі близько 9 годин під керуванням пілота — це заняття стомливе без системи автоматичного управління, яка може взяти на себе якщо не всю, то частину роботи. Як повідомив Малов, інженери вже розробили для Ан-2 блок обчислень пілотажно-навігаційних параметрів (ОПНП). Пристрій розміром із книгу містить набір датчиків для уловлювання повітряних сигналів, інерційний і супутниковий приймач, а також комп'ютер.

Різні частини ОПНП дублюватимуть одна одну, становлячи єдиний комплекс. Блок передає інформацію на індикатори, виступаючи навігатором, а також віддає команди закрилкам і лопатям. Роботу обіцяють завершити за 2 роки.

Ан-2 у 1947 році розробило радянське "Дослідно-конструкторське бюро 153", яке нині є українським державним підприємством "Антонов" і входить до концерну "Укрборонпром". Літак прозвали "кукурудзяником", оскільки за часів СРСР його найчастіше використовували для сільськогосподарських робіт, але, крім того, для перевезення вантажів і пасажирів, спортивних заходів і навіть військових потреб. Зараз на Ан-2 літають у багатьох країнах світу, і багато які з них експлуатуються понад 40 років.

Характеристики Ан-2:

Місткість: 16 осіб, у тому числі 2 пілоти

Вантажопідйомність: 1500 кг

Максимальна швидкість: 258 км/год

Швидкість підйому: 2,4 м/с

Дальність польоту: 990 км

Максимальна висота: 4200 м за максимального навантаження

Літаки Cessna дійсно мають великий попит на світовому ринку, ось тільки це американська компанія, а не чеська, як заявив Дмитро Малов. Наймасовішою моделлю в історії авіації стала Cessna 172 Skyhawk, яких із 1956 до 2017 року випустили понад 44 тис. апаратів.

Характеристики Cessna 172:

Максимальна допустима швидкість: 302 км/год

Швидкість підйому: 3,7 м/с

Дальність польоту: 1272 км за 60% потужності на висоті 3040 м

Максимальна висота: 4116 м

Злітна вага: 1159 кг

Маса корисного навантаження: 376 кг

Місткість: 4 особи, включаючи пілотів

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