В России хотят сделать беспилотным "кукурузник": что изменится (видео)

Предприятие "Навигатор" надеется, что "поумневшие" Ан-2 станут более востребованными на мировом рынке.

В России решили сделать беспилотным самолет Ан-2, известный в народе как "кукурузник". О разработке "РИА Новости" рассказал директор московского филиала компании "Навигатор", которая занимается созданием системы автоматического управления, Дмитрий Малов.

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По словам Малова, советский "кукурузник" до сих пор является хорошим и востребованным самолетом, который пользуется спросом среди потребителей благодаря легкости и дешевизне. Он может взлетать и садиться с грунта без полосы для разгона, а также имеет неплохую дальность полета.

"Чешская Cessna, — основной конкурент, занимает приличную часть мирового рынка. Отличие только в одном: наличие системы САУ – системы автоматического управления. У них есть, у нас нет, по всем остальным параметрам Ан-2 выигрывает", — заявил разработчик.

Он добавил, что во время выставки МАКС-2021 "кукурузник" провел в воздухе около 9 ч под управлением пилота — это занятие утомительное без системы автоматического управления, которая может взять на себя если не всю, то часть работы. Как сообщил Малов, инженеры уже разработали для Ан-2 блок вычислений пилотажно-навигационных параметров (ВПНП). Устройство размером с книгу содержит набор датчиков для улавливания воздушных сигналов, инерциальный и спутниковый приемник, а также компьютер.

Разные части ВПНП будут дублировать друг друга, составляя единый комплекс. Блок передает информацию на индикаторы, выступая навигатором, а также отдает команды закрылкам и лопастям. Работу обещают завершить за 2 года.

Ан-2 в 1947 году разработало советское "Опытно-конструкторское бюро 153", которое ныне является украинским государственным предприятием "Антонов" и входит в концерн "Укрборонпром". Самолет прозвали "кукурузником", поскольку во времена СССР его чаще всего использовали для сельскохозяйственных работ, но, помимо того, для перевозки грузов и пассажиров, спортивных мероприятий и даже военных нужд. Сейчас на Ан-2 летают во многих странах мира и многие из них эксплуатируются более 40 лет.

Характеристики Ан-2:

Вместимость: 16 человек, в том числе 2 пилота

Грузоподъемность: 1500 кг

Максимальная скорость: 258 км/ч

Скорость подъема: 2,4 м/с

Дальность полета: 990 км

Максимальная высота: 4200 м при максимальной нагрузке

Самолеты Cessna действительно пользуются большим спросом на мировом рынке, вот только это американская компания, а не чешская, как заявил Дмитрий Малов. Самой массовой моделью в истории авиации стала Cessna 172 Skyhawk, которых с 1956 по 2017 год выпустили более 44 тыс. аппаратов.

Характеристики Cessna 172:

Максимальная допустимая скорость: 302 км/ч

Скорость подъема: 3,7 м/с

Дальность полета: 1272 км при 60 % мощности на высоте 3040 м

Максимальная высота: 4116 м

Взлетная масса: 1159 кг

Масса полезной нагрузки: 376 кг

Вместимость: 4 человека, включая пилотов

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