Россияне разработали беспилотный вертолет БАС-750, но ВСУ он не грозит

БПЛА может поднимать грузы до 200 кг и летать со скоростью 180 км/ч.

Холдинг "Вертолеты России" (входит в "Ростех") представил новый беспилотный комплекс вертолетного типа БАС-750. Разработчики подробнее рассказали о технических характеристиках устройства на официальном сайте.

БАС-750 показали на военно-техническом форуме "Армия-2022", который проходит в подмосковной Кубинке. Универсальная беспилотная авиационная система состоит из двух БПЛА-вертолетов и двух наземных станций управления. Летательные аппараты могут подниматься на высоту до 3,5 км, поддерживать связь с оператором на расстоянии до 150 км, разгоняться до 180 км/ч и нести груз весом до 200 кг, при этом максимальная взлетная масса составляет 750 кг.

Автономная система БАС-750 позволяет вертолетам проводить в воздухе до 6 часов. Продолжительность полета можно увеличить, установив дополнительные топливные баки — такая опция предусмотрена конструкцией.

Как рассказал первый заместитель гендиректора холдинга "Вертолеты России" Олег Гуляев, БПЛА в базовой комплектации оснащается оптико-электронной системой, пятью камерами кругового обзора, передающих изображение днем и ночью. Кроме того, в случае отключения спутниковой навигационной связи, аппарат может самостоятельно вернуться на место запуска.

Исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко отметил, что БАС-750 считается "старшим братом" российского БАС-200. Вертолетный дрон предназначен для выполнения большого количества задач, таких как проведение поисковых, геодезических, картографических работ, мониторинг дорог, сельскохозяйственных земель, водоемов, нефтегазовой инфраструктуры, объектов связи, линий электропередач, трубопроводов.

Примечательно, что о боевом применении БАС-750 разработчики не говорят, поэтому его вряд ли будут использовать на войне в Украине, несмотря на "камуфляж".

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