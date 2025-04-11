Шесть погибших: названа причина падения вертолета с семьей директора Siemens на борту (фото)

В сети появились последние кадры директора Siemens в Испании Агустина Эскобара с его семьей перед тем, как их вертолет разбился в Нью-Йорке 10 апреля. В частности, названа причина трагедии.

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Об этом пишет Daily Mail.

Маленькая дочь Эскобара вскоре должна была отпраздновать девятый день рождения.

Впрочем, ей навсегда останется 8 лет. Всего через 16 минут после взлета вертолета произошла трагедия, когда маленькая девочка, прибывшая в Нью-Йорк из Испании со своей семьей, погибла в ужасной аварии после того, как вертолет упал в реку Гудзон.

Семья Агустина Эскобара Фото: Daily Mail

Ее 10-летний брат и четырехлетняя сестра также погибли в аварии, а также ее отец Агустин Эскобар, руководитель Siemens в Испании, и мать Мерс Кампруби Монталь.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подтвердил возраст детей и сказал в заявлении, что разрушительная авария "была действительно несчастной ситуацией".

Семья Агустина Эскобара перед полетом Фото: Daily Mail

Семья была в отпуске в Нью-Йорке, чтобы отпраздновать девятый день рождения девочки, который должен был быть 11 апреля.

Комментируя трагедию, мэр Джерси-Сити Стивен Фулоп сказал: "Семья вылетела, чтобы продолжить поездку на несколько дней в Нью-Йорк. Вчера праздновали 40-летие мамы полетом на туристическом вертолете".

Агустин Эскобар с дочерью Фото: Daily Mail

Авиационные эксперты говорят, что падение, вероятно, произошло из-за того, что лопасти несущего винта отделились от самолета и разрезали хвост.

"Две основные причины этого явления — механическая неисправность или чрезмерное маневрирование. Однако требуется полное расследование, чтобы понять, почему произошла эта трагедия", — отметил бывший военный авиатор и адвокат Джим Браукл.

Между тем The Mirror пишет, что винт "оборвался в воздухе", заставив вертолет на скорости упасть на землю.

Семья Агустина Эскобара организовала полет к Статуе Свободы в честь дня рождения дочери. Пилот был шестым погибшим во время трагедии.

Федеральное управление гражданской авиации США идентифицировало вертолет как Bell 206 — эти борта широко используются в коммерческой и государственной авиации, в том числе экскурсионными компаниями, телевизионными службами новостей и полицейскими департаментами.

Напомним, 30 января в Вашингтоне пассажирский самолет столкнулся с вертолетом армии США и упал в реку. На борту самолета находилось 60 пассажиров и четыре члена экипажа.

Также Фокус писал о том, что в аэропорту Южной Кореи в январе перед взлетом загорелся самолет.