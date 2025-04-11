"Разваливался в воздухе": в Нью-Йорке разбился вертолет с гендиректором Siemens в Испании (видео)

В Нью-Йорке разбился вертолет, на борту которого находилась семья генерального директора Siemens Spain Агустина Эскобара, в частности его жена и трое детей.

Related video

Об этом пишет Associated Press.

Один из свидетелей аварии рассказал, что видел, как вертолет "разваливался" в воздухе: от него оторвались хвост и пропеллер. По словам свидетеля, пропеллер продолжал вращаться без вертолета, когда он падал.

Журналисты со ссылкой на представителя пожарной службы, отметили, что в результате авиакатастрофы никто не выжил. Среди погибших — пилот, двое взрослых и трое детей.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что погибшие — семья туристов из Испании, а их тела были найдены и извлечены из воды.

Впоследствии издание New York Post сообщило, что на борту вертолета находился президент и главный исполнительный директор Siemens в Испании Агустин Эскобар, его жена и трое детей.

Издание также обнародовало фотографии семьи перед вертолетом Bell 206L-4 LongRanger IV и в салоне вертолета, пристегнутые ремнями безопасности.

Семья Агустина Эскобара Фото: New York Post

Семья Агустина Эскобара Фото: New York Post

Издание подчеркнуло, что небо на момент инцидента было затянуто облаками, но видимость над рекой не была существенно ухудшена.

Федеральное управление гражданской авиации США идентифицировало вертолет как Bell 206 — эти борта широко используются в коммерческой и государственной авиации, в том числе экскурсионными компаниями, телевизионными службами новостей и полицейскими департаментами.

Национальный совет по безопасности на транспорте заявил, что проведет расследование инцидента.

Журналисты также отметили, что в районе Манхэттена небо постоянно заполнено самолетами и вертолетами. Там уже происходили авиакатастрофы.

В частности, в 2009 году над Гудзоном столкнулись самолет и туристический вертолет. Это привело к гибели девяти человек.

Напомним, 30 января в Вашингтоне пассажирский самолет столкнулся с вертолетом армии США и упал в реку.

29 января над Аляской разбился новейший самолет ВВС США F-35.