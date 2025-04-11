"Розвалювався у повітрі": в Нью-Йорку розбився гелікоптер з гендиректором Siemens в Іспанії (відео)

У Нью-Йорку розбився гелікоптер, на борту якого перебувала родина генерального директора Siemens Spain Агустіна Ескобара, зокрема його дружина та троє дітей.

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Про це пише Associated Press.

Один зі свідків аварії розповів, що бачив, як гелікоптер "розвалювався" в повітрі: від нього відірвалися хвіст і пропелер. За словами свідка, пропелер продовжував обертатись без гелікоптера, коли він падав.

Журналісти із посиланням на представника пожежної служби, зазначили, що внаслідок авіакатастрофи ніхто не вижив. Серед загиблих – пілот, двоє дорослих та троє дітей.

Мер Нью-Йорка Ерік Адамс заявив, що загиблі — родина туристів з Іспанії, а їх тіла були знайдені та витягнуті з води.

Згодом видання New York Post повідомило, що на борту гелікоптера перебував президент і головний виконавчий директор Siemens в Іспанії Агустін Ескобар, його дружина і троє дітей.

Видання також оприлюднило фотографії родини перед вертольотом Bell 206L-4 LongRanger IV та у салоні гелікоптера, пристебнуті ременями безпеки.

Родина Агустіна Ескобара Фото: New York Post

Родина Агустіна Ескобара Фото: New York Post

Видання підкреслило, що небо на момент інциденту було затягнуте хмарами, але видимість над річкою не була суттєво погіршена.

Федеральне управління цивільної авіації США ідентифікувало гелікоптер як Bell 206 — ці борти широко використовуються в комерційній та державній авіації, в тому числі екскурсійними компаніями, телевізійними службами новин та поліцейськими департаментами.

Національна рада з безпеки на транспорті заявила, що проведе розслідування інциденту.

Журналісти також наголосили, що в районі Мангеттена небо постійно заповнене літаками та гелікоптерами. Там вже ставалися авіакатастрофи.

Зокрема у 2009 році над Гудзоном зіткнулися літак та туристичний гелікоптер. Це призвело до загибелі девʼятьох осіб.

Нагадаємо, 30 січня у Вашингтоні пасажирський літак зіштовхнувся з гелікоптером армії США та впав у річку.

29 січня над Аляскою розбився новітній літак ВПС США F-35.