Шість загиблих: названа причина падіння гелікоптера з родиною директора Siemens на борту (фото)

У мережі зʼявилися останні кадри директора Siemens в Іспанії Агустіна Ескобара з його родиною перед тим, як їхній гелікоптер розбився в Нью-Йорку 10 квітня. Зокрема, названа причина трагедії.

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Про це пише Daily Mail.

Маленька донька Ескобара незабаром мала відсвяткувати девʼятий день народження.

Втім, їй назавжди залишиться 8 років. Лише через 16 хвилин після зльоту гелікоптера сталася трагедія, коли маленька дівчинка, яка прибула до Нью-Йорка з Іспанії зі своєю родиною, загинула в жахливій аварії після того, як гелікоптер впав у річку Гудзон.

Родина Агустіна Ескобара Фото: Daily Mail

Її 10-річний брат і чотирирічна сестра також загинули в аварії, а також її батько Агустін Ескобар, керівник Siemens в Іспанії, і мати Мерс Кампрубі Монталь.

Мер Нью-Йорка Ерік Адамс підтвердив вік дітей і сказав у заяві, що руйнівна аварія "була справді нещасною ситуацією".

Родина Агустіна Ескобара перед польотом Фото: Daily Mail

Сім'я була у відпустці в Нью-Йорку, щоб відсвяткувати дев'ятий день народження дівчинки, який мав бути 11 квітня.

Коментуючи трагедію, мер Джерсі-Сіті Стівен Фулоп сказав: "Родина вилетіла, щоб продовжити поїздку на кілька днів до Нью-Йорка. Вчора святкували 40-річчя мами польотом на туристичному гелікоптері".

Агустін Ескобар з донькою Фото: Daily Mail

Авіаційні експерти кажуть, що падіння, ймовірно, сталося через те, що лопаті несучого гвинта відокремилися від літака та розрізали хвіст.

"Дві основні причини цього явища — механічна несправність або надмірне маневрування. Проте потрібне повне розслідування, щоб зрозуміти, чому сталася ця трагедія", — зазначив колишній військовий авіатор і адвокат Джим Браукл.

Тим часом The Mirror пише, що гвинт "обірвався в повітрі", змусивши гелікоптер на швидкості впасти на землю.

Родина Агустіна Ескобара організувала політ до Статуї Свободи на честь дня народження доньки. Пілот був шостим загиблим під час трагедії.

Федеральне управління цивільної авіації США ідентифікувало гелікоптер як Bell 206 — ці борти широко використовуються в комерційній та державній авіації, в тому числі екскурсійними компаніями, телевізійними службами новин та поліцейськими департаментами.

Нагадаємо, 30 січня у Вашингтоні пасажирський літак зіштовхнувся з гелікоптером армії США та впав у річку. На борту літака перебувало 60 пасажирів і чотири члени екіпажу.

Також Фокус писав про те, що в аеропорту Південної Кореї в січні перед зльотом загорівся літак.