"Невидимые" беспилотники ВСУ преодолевают 20 км и обходят российские глушилки

Беспилотники физически подключены к оператору тонким оптоволоконным кабелем, который передает световые сигналы вместо радиоволн.

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Об этом сообщает издание interestingengineering.com.

Недавно более 15 ведущих производителей приняли участие в тестировании БПЛА с видом от первого лица (FPV) большой дальности с использованием оптоволоконного управления. Во время теста каждый дрон должен был пройти сложный 20-километровый маршрут и имитировать атаки на вражеские цели. Эти испытания показали, что теперь дроны могут летать довольно далеко, используя оптоволоконное управление.

Как работают дроны на оптоволокне

Благодаря новой технологии дроны с радиусом действия всего 5–10 км теперь могут пролетать более 20 км без потери управления или сигнала.

Традиционные дроны FPV используют радиосигналы, которые могут быть заглушены российскими системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Волоконно-оптические дроны отличаются. Они физически подключены к оператору тонким оптоволоконным кабелем, который передает световые сигналы вместо радиоволн.

Это делает дроны невосприимчивыми к глушению. Они также остаются скрытыми. Поскольку они не посылают радиосигналы, ВС РФ не могут обнаружить их с помощью средств радиоразведки. Они бесшумны в электронном отношении.

Операторы также сообщали о четких видеопотоках без пропадания сигнала даже на больших расстояниях. Так как кабель является прямой связью, дроны не страдают от помех или проблем, связанных с расстоянием, как радиоуправляемые БПЛА. Они также не ограничены местностью; холмы, здания и деревья не блокируют их связь.

Дрон на оптоволокне Фото: "Армия Информ"

Наземные беспилотники на оптоволокне

В рамках мероприятия также прошли испытания семи наземных роботизированных систем (НРС), управляемых оптоволокном. Эти роботы могут использоваться для таких задач, как разведка, доставка грузов или атака позиций противника. Благодаря оптоволоконному управлению они остаются устойчивыми даже в тяжелых условиях РЭБ.

Капитан Александр Ябченко из батальона Da Vinci Wolves сказал: "Оптоволокно меняет все. Стабильная связь на больших расстояниях позволяет нам более эффективно уничтожать силы противника".

В центре этой разработки находится новый украинский модуль Silkworm. Он предназначен для воздушных, наземных и морских беспилотников. Испытываются две версии: одна включает боеголовку, а другая несет внутреннюю батарею. Беспилотники, использующие систему Silkworm, остаются быстрыми и маневренными.

Испытания дронов на оптоволокне в КНР

Извлекая уроки из опыта Украины, Китай также начал испытывать такие оптоволоконные дроны. Недавно отряд Народной вооруженной полиции Китая был замечен во время обучения FPV-дронов с использованием передовых технологий, таких как оптоволокно и наведение на основе искусственного интеллекта, для противодействия помехам, согласно официальной телевизионной программе.

Государственный телеканал CCTV сообщил, что в КНР активно продвигают исследования оптоволоконных FPV-дронов, которые стали основным боевым оборудованием в российско-украинском конфликте. Использование прочного оптоволокна для установления связи оператора и передачи изображений с дроном может помочь избежать потенциального враждебного глушения.

Ранее мы писали, что дроны "Булава" хорошо уничтожают артиллерию РФ. Разведывательно-ударный комплекс "Лелека 100М2/Булава" от Deviro хорошо показал себя в боевых условиях, но государство до сих пор их не закупает, теряя "золотое время" для поражения российских целей.