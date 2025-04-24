"Невидимі" безпілотники ЗСУ долають 20 км і обходять російські глушилки

Безпілотники фізично під'єднані до оператора тонким оптоволоконним кабелем, який передає світлові сигнали замість радіохвиль.

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Про це повідомляє видання interestingengineering.com.

Нещодавно понад 15 провідних виробників взяли участь у тестуванні БПЛА з видом від першої особи (FPV) великої дальності з використанням оптоволоконного управління. Під час тесту кожен дрон мав пройти складний 20-кілометровий маршрут та імітувати атаки на ворожі цілі. Ці випробування показали, що тепер дрони можуть літати досить далеко, використовуючи оптоволоконне управління.

Як працюють дрони на оптоволокні

Завдяки новій технології дрони з радіусом дії всього 5-10 км тепер можуть пролітати понад 20 км без втрати управління або сигналу.

Традиційні дрони FPV використовують радіосигнали, які можуть бути заглушені російськими системами радіоелектронної боротьби (РЕБ). Волоконно-оптичні дрони відрізняються. Вони фізично підключені до оператора тонким оптоволоконним кабелем, який передає світлові сигнали замість радіохвиль.

Це робить дрони несприйнятливими до глушіння. Вони також залишаються прихованими. Оскільки вони не посилають радіосигнали, ЗС РФ не можуть виявити їх за допомогою засобів радіорозвідки. Вони безшумні в електронному відношенні.

Оператори також повідомляли про чіткі відеопотоки без зникнення сигналу навіть на великих відстанях. Оскільки кабель є прямим зв'язком, дрони не страждають від перешкод або проблем, пов'язаних із відстанню, як радіокеровані БПЛА. Вони також не обмежені місцевістю; пагорби, будівлі та дерева не блокують їхній зв'язок.

Дрон на оптоволокні Фото: "Армия Информ"

Наземні безпілотники на оптоволокні

У рамках заходу також відбулися випробування семи наземних роботизованих систем (НРС), керованих оптоволокном. Ці роботи можуть використовуватися для таких завдань, як розвідка, доставка вантажів або атака позицій противника. Завдяки оптоволоконному управлінню вони залишаються стійкими навіть у важких умовах РЕБ.

Капітан Олександр Ябченко з батальйону Da Vinci Wolves сказав: "Оптоволокно змінює все. Стабільний зв'язок на великих відстанях дає нам змогу ефективніше знищувати сили противника".

У центрі цієї розробки перебуває новий український модуль Silkworm. Він призначений для повітряних, наземних і морських безпілотників. Випробовуються дві версії: одна включає боєголовку, а інша несе внутрішню батарею. Безпілотники, що використовують систему Silkworm, залишаються швидкими і маневреними.

Випробування дронів на оптоволокні в КНР

Вивчаючи уроки з досвіду України, Китай також почав випробовувати такі оптоволоконні дрони. Нещодавно загін Народної збройної поліції Китаю був помічений під час навчання FPV-дронів з використанням передових технологій, таких як оптоволокно і наведення на основі штучного інтелекту, для протидії перешкодам, згідно з офіційною телевізійною програмою.

Державний телеканал CCTV повідомив, що в КНР активно просувають дослідження оптоволоконних FPV-дронів, які стали основним бойовим обладнанням у російсько-українському конфлікті. Використання міцного оптоволокна для встановлення зв'язку оператора і передачі зображень із дроном може допомогти уникнути потенційного ворожого глушіння.

Раніше ми писали, що дрони "Булава" добре знищують артилерію РФ. Розвідувально-ударний комплекс "Лелека 100М2/Булава" від Deviro добре показав себе в бойових умовах, але держава досі їх не закуповує, втрачаючи "золотий час" для ураження російських цілей.