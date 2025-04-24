Зеркальная реакция: в РФ заявили о возможном возобновлении ядерных испытаний

На фоне растущей напряженности в сфере глобальной безопасности, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о возможности возобновления ядерных испытаний, если аналогичные шаги предпримут Соединенные Штаты Америки.

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Такое заявление он сделал 24 апреля в интервью государственному агентству ТАСС.

По словам Шойгу, позиция Москвы по этому вопросу будет напрямую зависеть от политики Вашингтона. В качестве потенциальных причин, способных подтолкнуть США к возобновлению испытаний, он указал истечение сроков эксплуатации части американского ядерного арсенала, а также разработка новых вооружений, требующих испытаний.

"В настоящее время у США истекают гарантийные сроки отдельных видов ядерных боеприпасов, полным ходом идет разработка новых типов вооружений. И это может подтолкнуть Вашингтон к возобновлению ядерных испытаний. В этом случае Россия может принять ответные меры", — заявил секретарь российского Совбеза.

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Шойгу уже традиционно отозвался о российском стратегическом вооружении в духе "аналогов нет" и подчеркнул, что в последние годы Россия существенно усилила свои стратегические силы за счет принятия на вооружение модернизированных систем, что позволило значительно повысить оборонный потенциал страны.

Тем не менее, он добавил, что в текущих условиях Москва не считает необходимым проведение ядерных испытаний, продолжая придерживаться одностороннего моратория, введенного еще Советским Союзом.

Отметим, что последний взрыв советского ядерного заряда мощностью 70 килотонн состоялся 24 октября 1990 года на Новой Земле, после чего СССР объявил об одностороннем моратории на испытания ядерного оружия.

Напомним, США официально начали серийное производство новой гравитационной ядерной бомбы B61-13, которая станет одним из ключевых компонентов текущей программы модернизации американского стратегического арсенала. При этом производство стартовало на семь месяцев раньше запланированного срока.