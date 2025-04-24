Дзеркальна реакція: у РФ заявили про можливе відновлення ядерних випробувань

На тлі зростаючої напруженості у сфері глобальної безпеки, секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу заявив про можливість відновлення ядерних випробувань, якщо аналогічні кроки зроблять Сполучені Штати Америки.

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Таку заяву він зробив 24 квітня в інтерв'ю державному агентству ТАСС.

За словами Шойгу, позиція Москви з цього питання безпосередньо залежатиме від політики Вашингтона. Як потенційні причини, здатні підштовхнути США до відновлення випробувань, він вказав закінчення термінів експлуатації частини американського ядерного арсеналу, а також розробку нових озброєнь, які потребують випробувань.

"Нині у США закінчуються гарантійні терміни окремих видів ядерних боєприпасів, повним ходом триває розробка нових типів озброєнь. І це може підштовхнути Вашингтон до відновлення ядерних випробувань. У цьому разі Росія може вжити заходів у відповідь", — заявив секретар російського Радбезу.

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Шойгу вже традиційно відгукнувся про російське стратегічне озброєння в дусі "аналогов нет" і наголосив, що останніми роками Росія істотно посилила свої стратегічні сили завдяки прийняттю на озброєння модернізованих систем, що дало змогу значно підвищити оборонний потенціал країни.

Проте він додав, що в поточних умовах Москва не вважає за необхідне проведення ядерних випробувань, продовжуючи дотримуватися одностороннього мораторію, введеного ще Радянським Союзом.

Зазначимо, що останній вибух радянського ядерного заряду потужністю 70 кілотонн відбувся 24 жовтня 1990 року на Новій Землі, після чого СРСР оголосив про односторонній мораторій на випробування ядерної зброї.

Нагадаємо, США офіційно почали серійне виробництво нової гравітаційної ядерної бомби B61-13, яка стане одним із ключових компонентів поточної програми модернізації американського стратегічного арсеналу. При цьому виробництво стартувало на сім місяців раніше запланованого терміну.