Знайде будь-який підводний човен: на що здатний новий дрон-мисливець Camcopter S-100 (відео)

Безпілотні вертольоти допоможуть військам вести розвідку на морі та охороняти стратегічні об'єкти.

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Війська НАТО разом із промисловою групою Thales та австрійською компанією Shiebel випробували новий розвідувальний безпілотник Camcopter S-100 під час навчань REPMUS 2022 у Португалії. Подробиці Thales повідомила на офіційному сайті.

У навчанні взяли участь не лише збройні сили НАТО, а й інженери, які розробили нові морські безпілотні системи. Всього було задіяно 25 військово-морських підрозділів, понад 20 компаній, 2 університети та 8 організацій, пов'язаних з морськими операціями або безпілотниками. Згідно зі сценарієм, учасникам потрібно було вести спостереження за стратегічним портом, вишукуючи підводні човни умовного супротивника за допомогою інноваційних технологій.

Thales та Schiebel запустили Camcopter S-100, який оснащений спеціальним обладнанням для передачі даних від акустичних буїв, розташованих уздовж узбережжя, на наземну станцію із системою Thales Bluetracker. Крім того, дані оброблялися на борту фрегата, вертольота чи патрульного літака. Завдяки безпілотникам військові змогли виявляти підводну техніку на більшій відстані.

Що відомо про БПЛА Camcopter S-100

Camcopter S-100 — це дрон з вертикальною системою зльоту та посадки, схожий на вертоліт. Як повідомила Schiebel, апарат оснащений блоком реле, електрооптичною та інфрачервоною камерою Wescam MX-8, а також датчиком передачі даних BlueScan виробництва Thales. Він долає до 200 км за один виліт і здатний діяти за будь-якої погоди. Оператор може керувати дроном вручну через спеціальну станцію або запрограмувати його на автономний політ за певними путевими точками GPS. Наголошується, що Camcopter S-100 вже добре зарекомендував себе під час виконання військових та цивільних місій.

"Використання БАС дозволяє військово-морським силам вирішувати нові завдання при дедалі більш обмежених людських ресурсах. Швидкі, міцні, маневрові та багатоцільові, вони є корисним та ефективним доповненням до протичовнової системи", — зазначила пресслужба Thales.

Раніше військові НАТО отримали покращений БПЛА RQ-4D Phoenix. Компанія Northrop Grumman оснастила безпілотні літаки новими датчиками, радарами та програмним забезпеченням для більш ефективного пошуку суден у морі.

Нещодавно Росія похвалилася власним дроном для військово-морського флоту. Поки що розробники показали лише макет замість реального пристрою "комбінованого типу". З огляду на технічні характеристики, його планують оснастити камерами, тепловізором, чотирма гвинтами та навігаційним обладнанням.