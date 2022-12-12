С-300, Iris-T та "Буки": Повітряні сили про те, чим краще збивати "Шахеди" вночі

Ворог почав запускати дрони-камікадзе у темний час доби, щоб ускладнити їхнє збиття. Вдень їх можна збивати навіть зі стрілецької зброї.

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Після невеликої паузи російські війська знову почали атакувати іранськими дронами-камікадзе "Шахед". Спікер Командування Повітряних сил Юрій Ігнат розповів у телемарафоні, який найефективніший засіб проти дронів уночі.

За словами спікера, найкраще з дронами-камікадзе справляються системи протиповітряної оборони, які мають радіолокаційні станції. Наразі ЗС РФ використовують Shahed-136/131 у нічний час, щоб уникнути виявлення засобами, які вимагають візуальне виявлення.

"Передусім це ракетні комплекси, які є основою всього повітряного щита — Бук-М1, С-300, а також ефективно себе показують засоби від західних партнерів — Gepard і IRIS-T", — заявив Ігнат.

Якщо ж йдеться про те, що дрон запускають вдень і його можна візуалізувати, то їх можна збивати навіть з великокаліберних кулеметів та іншого стрілецького озброєння.

Також Юрій Ігнат резюмував, що на сьогодні ЗСУ, як і раніше, не можуть збивати всі дрони-камікадзе. Загалом тактика застосування "Шахедів" не змінилася. Вони коригують лише залежно від ситуації на півдні України. Нині їх запускають із східної частини узбережжя Азовського моря та інших місць.

Нагадаємо, льотчик Karaya розповів про те, як "Шахед" пошкодив його винищувач після збиття. Також у командуванні заявили, що мороз не впливає на іранські дрони-камікадзе.