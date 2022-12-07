"Мороз не впливає": ВПС України щодо застосування іранських дронів-камікадзе (відео)

У ніч із 6 на 7 грудня ЗС РФ знову спробували атакувати українські міста "Шахідами" після тритижневої перерви. ЗСУ збили 14 дронів.

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Російські війська знову застосували іранські дрони-камікадзе Shahed-136, які не застосовувалися три тижні. Про це заявив речник Командування Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телеканалу "Київ".

6 грудня ЗС РФ спробували атакувати українські міста іранськими дронами-камікадзе. Shahed-136 або 131 застосували російські війська після майже місячної перерви. Як заявив Ігнат, на них не впливає мороз.

"Мороз не впливає на їхню роботу, як бачимо, сьогодні вночі вони їх застосували", — заявив речник Повітряних сил.

Додамо, у Командуванні ЗС України заявили, що в ніч з 6 на 7 грудня було збито 14 дронів-камікадзе Shahed-136/131. 11 "Шахідів" збило повітряне командування "Схід" та ще 3 сили ППО Сухопутних військ. Крім цього, було збито 3 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Нагадаємо, у командуванні Об'єднаних сил заявляли, що на "Шахіди" впливає мороз, тому їх стали менше використовувати.

Вночі ЗС РФ атакували Дніпропетровську область "Шахідами". Усі вони збиті.