"Мороз не влияет": ВВС Украины о применении иранских дронов-камикадзе (видео)

В ночь с 6 на 7 декабря ВС РФ вновь попытались атаковать украинские города "Шахедами" после трехнедельного перерыва. ВСУ сбили 14 дронов.

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Российские войска вновь применили иранские дроны-камикадзе Shahed-136, которые не применялись три недели. Об этом заявил спикер Командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телеканала "Киев".

6 декабря ВС РФ попытались атаковать украинские города иранскими дронами-камикадзе. Shahed-136 или 131 были применены российскими войсками после почти месячного перерыва. Как заявил Игнат, на них не влияет мороз.

"Мороз не влияет на их работу, как видим сегодня ночью они их применили", — заявил спикер Воздушных сил.

Добавим, в Командовании ВС Украины заявили, что в ночь с 6 на 7 декабря было сбито 14 дронов-камикадзе Shahed-136/131. 11 "Шахедов" сбило воздушное командование "Восток" и еще 3 силы ПВО Сухопутных войск. Кроме этого, было сбито 3 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Напомним, в командовании Объединенных сил заявляли, что на "Шахеды" влияет мороз, поэтому их стали меньше использовать.

Ночью ВС РФ атаковали Днепропетровскую область "Шахедами". Все они были сбиты.