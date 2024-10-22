РФ атаковала Украину "Шахедами" и неизвестными дронами: есть жертвы и раненые (фото, видео)

Большинство иранских дронов-камикадзе сбили в небе над Сумской областью, а боевая работа в целом продолжалась в 8 регионах Украины. Командование отмечает, что некоторые "Шахеды" вернулись обратно в Россию.

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В ночь на 22 октября 2024 года РФ нанесла удар по Украине БпЛА типа "Shahed" и дронами неустановленного типа. Запускали вражеские беспилотники из Курска, Приморско-Ахтарска и Ейска. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что в течение ночи в воздушном пространстве Украины обнаружено 60 вражеских БпЛА. Воздушное нападение отражала авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы ВС и Сил обороны Украины.

Подтверждена ликвидация 42 вражеских БпЛА в Сумской, Днепропетровской, Черкасской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Херсонской и Харьковской областях.

"Большинство ударных БпЛА сбито на Сумщине. К сожалению, в результате атаки, в регионе есть погибшие и пострадавшие, выражаем соболезнования родным. Кроме того, 10 российских беспилотников локально потеряно. Один БпЛА полетел в Беларусь, еще три — обратно в Россию", — говорится в сообщении Воздушных сил.

Атака на Сумщину

В ночь на 22 октября российские оккупационные войска нанесли удар по Сумах, в результате чего были повреждены жилые дома. По данным ОВА, 22 октября в небе над регионом уничтожено 25 иранских дронов-камикадзе. Ночью ВС РФ "Шахедами" ударили по жилым домам частного сектора, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Сум Алексей Дрозденко.

"В результате вражеской атаки имеем попадания в жилые дома", — написал Дрозденко.

В то же время исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь сообщил, что в результате вражеской атаки по меньшей мере один человек доставлен в больницу.

Спасатели и другие экстренные службы работают на место происшествия.

Впоследствии в Сумской областной военной администрации сообщили, что враг нанес авиационный удар, применив "Шахеды".

"Последствия вражеской атаки уточняются. Предварительно, к сожалению, есть погибшие гражданские люди", — отметили в Сумской ОГА.

В одном из частных домов погибла 14-летняя девочка и ее мать. Отец в это время вышел во двор и спасся. Также погибла сестра мужчины, которая жила рядом.

Атака на Днепр

В Днепропетровской военной администрации сообщили, что в ночь на 22 октября громко было в Днепре.

"В результате вражеской атаки в двух частных домах разбиты окна и двери. Пострадала и Никопольщина. С вечера агрессор продолжал бить по району дронами-камикадзе, обстреливать артиллерией. Ударил и из РСЗО "Град". Бил по Никополю, Покровской, Червоногригорьевской и Мировской громадах", — сообщил председатель ОГА Сергей Лысак.

Он отметил, что везде обошлось без погибших и пострадавших.

Атака РФ на Херсонщине

Херсонскую городскую территориальную общину за последние сутки ВС РФ обстреляли 10 раз. Поражения зафиксированы в Херсоне, Камышанах, Антоновке. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Роман Мрочко.

"Повреждены по меньшей мере 11 частных домов, 2 участка газопровода, теплосеть, водопровод, 2 хозяйственные постройки, автомобиль. В результате российских вражеских обстрелов за минувшие сутки 4 человека, двое из них — медики, которые прибыли к больному на вызов, получили ранения средней степени тяжести. Всем оказана необходимая медицинская помощь", — проинформировал он.

В Харьковской, Черкасской, Запорожской и Николаевской областях ночная атака прошла без негативных последствий.

Напомним, что в ночь на 22 октября, в ряде областей РФ прогремели взрывы из-за атаки беспилотников. ПВО в течение ночи якобы уничтожила 18 украинских беспилотников над Брянской, Белгородской, Курской, Тульской и Орловской областями.