РФ атакувала Україну "Шахедами" та невідомими дронами: є жертви та поранені (фото, відео)

Більшість іранських дронів-камікадзе збили в небі над Сумською областю, а бойова робота загалом тривала у 8 регіонах України. Командування наголошує, що деякі "Шахеди" повернулись назад до Росії.

Related video

У ніч проти 22 жовтня 2024 року РФ завдала удару по Україні БпЛА типу "Shahed" та дронами невстановленого типу. Запускали ворожі безпілотники з Курська, Приморсько-Ахтарська і Єйська. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Зазначається, що протягом ночі в повітряному просторі України виявлено 60 ворожих БпЛА. Повітряний напад відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи ПС та Сил оборони України.

Підтверджено ліквідацію 42 ворожих БпЛА в Сумській, Дніпропетровській, Черкаській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Херсонській та Харківській областях.

"Більшість ударних БпЛА збито на Сумщині. На жаль, внаслідок атаки, в регіоні є загиблі та постраждалі, висловлюємо співчуття рідним. Крім того, 10 російських безпілотників локаційно втрачено. Один БпЛА полетів у Білорусь, ще три – назад до Росії", — йдеться в повідомленні Повітряних сил.

Атака на Сумщину

У ніч проти 22 жовтня російські окупаційні війська завдали удару по Сумах, внаслідок чого було пошкоджено житлові будинки. За даними ОВА, 22 жовтня в небі над регіоном знищено 25 іранських дронів-камікадзе. Вночі ЗС РФ "Шахедами" вдарили по житловим будинкам приватного сектора, внаслідок чого загинуло три людини. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Сум Олексій Дрозденко.

"Внаслідок ворожої атаки маємо влучання в житлові будинки", — написав Дрозденко.

Водночас виконувач обов'язків міського голови Сум Артем Кобзар повідомив, що внаслідок ворожої атаки щонайменше одна людина доставлена до лікарні.

Рятувальники та інші екстрені служби працюють на місце події.

Згодом в Сумській обласній військовій адміністрації повідомили, що ворог завдав авіаційний удар, застосувавши "Шахеди".

"Наслідки ворожої атаки уточнюються. Попередньо, на жаль, є загиблі цивільні люди", — зазначили в Сумській ОВА.

В одному з приватних будинків загинула 14-річна дівчинка та її мати. Батько в цей час вийшов у двір та врятувався. Також загинула сестра чоловіка, яка жила поруч.

Атака на Дніпро

В Дніпропетровській військовій адміністрації повідомили, що в ніч проти 22 жовтня гучно було у Дніпрі.

"Внаслідок ворожої атаки у двох приватних будинках потрощені вікна і двері. Потерпала й Нікопольщина. Від вечора агресор продовжував бити по району дронами-камікадзе, обстрілювати артилерією. Вдарив й з РСЗВ "Град". Гатив по Нікополю, Покровській, Червоногригорівській та Мирівській громадах", — повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Він зауважив, що всюди минулося без загиблих та постраждалих.

Атака РФ на Херсонщині

Херсонську міську територіальну громаду за останню добу ЗС РФ обстріляли 10 разів. Ураження зафіксовані у Херсоні, Комишанах, Антонівці. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Роман Мрочко.

"Пошкоджено щонайменше 11 приватних будинків, 2 ділянки газопроводу, тепломережу, водогін, 2 господарські споруди, автівку. Внаслідок російських ворожих обстрілів за минулу добу 4 людей, двоє з них — медики, які прибули до хворого на виклик, отримали поранення середнього ступеня тяжкості. Усім надана необхідна медична допомога", — проінформував він.

У Харківській, Черкаській, Запорізькій та Миколаївській областях нічна атака пройшла без негативних наслідків.

Нагадаємо, що у ніч проти 22 жовтня, у низці областей РФ пролунали вибухи через атаку безпілотників. ППО протягом ночі нібито знищила 18 українських безпілотників над Брянською, Бєлгородською, Курською, Тульською та Орловською областями.