У Росії через атаку БпЛА зайнялися спиртзаводи: вибухи лунали у шести областях (фото, відео)

У Тульській області під ударом опинились два спиртзаводи, у Тамбовській — підприємство "Биохим". Російське Міноборони відзвітувало про "успішну" роботу ППО.

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У вівторок вночі, 22 жовтня, у низці областей Російської Федерації пролунали вибухи через атаку безпілотників. ППО протягом ночі нібито знищила 18 українських безпілотників над Брянською, Бєлгородською, Курською, Тульською та Орловською областями, повідомили в Міноборони РФ.

Зокрема, 11 БпЛА збили над територією Брянської області, 3 — над територією Бєлгородської області, 2 — над територією Курської області та по одному над територіями Тульської та Орловської областей.

Вибухи в Росії

Близько третьої години ночі у Єфремові Тульської області місцеві жителі писали про пожежу після вибухів. Через декілька хвилин було знову гучно. Люди заявили про атаку на ТЕЦ і завод синтетичного каучуку.

Ситуацію прокоментував губернатор Дмитро Міляєв.

"Сьогодні вночі на території Тульської області підрозділи ППО міністерства оборони РФ припинили атаку БПЛА ЗСУ", — написав він.

За його словами, постраждали приміщення Єфремовського спиртзаводу і спиртзаводу в Лужковському Суворовського району. За попередньою інформацією постраждалих немає.

Всю ніч атакували дрони і Брянську область. Два безпілотники частково пошкодили покрівлю нежитлової будівлі та котельні. Губернатор Олександр Богомаз заявив про збиття 9 БпЛА.

Вибух із подальшим загорянням стався на підприємстві "Биохим" у місті Розсказово Тамбовській області, імовірно, внаслідок атаки БПЛА, повідомив губернатор Максим Єгоров.

Наслідки удару по заводу "Биохим" в Тамбовській області Фото: Соцмережi

За попередніми даними, постраждалих немає. Рятувальники протягом години загасили пожежу.

Зазначимо, Міноборони РФ про атаку на Тамбовську область у своєму повідомленні не згадувало.

Нагадаємо, 10 жовтня дрони атакували військовий аеродром військово-космічних сил РФ в республіці Адигея.

9 жовтня безпілотники атакували російське місто Єйськ, де розташоване військове летовище