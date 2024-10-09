Дрони атакували російський Єйськ: у Краснодарському краї поскаржилися на масштабний наліт

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що атаці піддався Щербинівський район. Унаслідок нібито падіння уламків постраждав будинок.

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У ніч на 9 жовтня дрони атакували Краснодарський край Росії. Про це заявила російська служба BBC із посиланням на місцеві Telegram-канали.

"Українські дрони, за повідомленнями з російських джерел, на початку ночі на середу атакували російське місто Єйськ, де розташоване військове летовище", — сказано в повідомленні.

Так, російський моніторинговий канал "Приграничье" повідомив, що над регіоном "багато БПЛА".

"Місто Єйськ розташоване в Краснодарському краї, на березі Азовського моря, приблизно за 60 км через море від Маріуполя. У цьому районі є великий військовий аеродром, який уже неодноразово зазнавав нальотів українських дронів", — зазначили журналісти.

Єйськ на карті Фото: Google Maps

Пізніше губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв у себе в Telegram заявив, що атаці піддався Щербинівський район. Унаслідок нібито падіння уламків постраждав будинок.

"У селі Шабельське внаслідок падіння уламків БПЛА в приватному домоволодінні вибило скло, пошкоджено газову трубу. З метою безпеки газ перекрили, загоряння загасили, постраждалих немає", — написав він.

Раніше повідомлялося, що супутники зафіксували наслідки удару по нафтобазі у Феодосії. Навпроти одного з резервуарів, який загорівся внаслідок атаки, стояв комплекс "Панцир-С1". Сам він залишився неушкодженим, але об'єкт не захистив.

Також ЗМІ писали, що у 2025 році Україна зможе почати новий контрнаступ проти ЗС РФ. Наступ ЗСУ може відбутися з новою технікою і новими сформованими бригадами. До цього часу, не виключає видання, Україна також отримає дозвіл від союзників наносити удари по цілях противника далекобійною зброєю.