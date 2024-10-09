Дроны атаковали российский Ейск: в Краснодарском крае пожаловались на масштабный налет

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что атаке подвергся Щербиновский район. В результате якобы падения обломков пострадал дом.

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В ночь на 9 октября дроны атаковали Краснодарский край России. Об этом заявила русская служба BBC со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"Украинские дроны, по сообщениям из российских источников, в начале ночи на среду атаковали российский город Ейск, где расположен военный аэродром", — сказано в сообщении.

Так, российский мониторинговый канал "Приграничье" сообщил, что над регионом "много БПЛА".

"Город Ейск расположен в Краснодарском крае, на берегу Азовского моря, примерно в 60 км через море от Мариуполя. В этом районе есть крупный военный аэродром, который уже неоднократно подвергался налетам украинских дронов", — отметили журналисты.

Ейск на карте Фото: Google Maps

Позже губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев у себя в Telegram заявил, что атаке подвергся Щербиновский район. В результате якобы падения обломков пострадал дом.

"В селе Шабельское в результате падения обломков БПЛА в частном домовладении выбило стекла, повреждена газовая труба. В целях безопасности газ перекрыли, возгорание потушено, пострадавших нет", — написал он.

Ранее сообщалось, что спутники зафиксировали последствия удара по нефтебазе в Феодосии. Напротив одного из резервуаров, который загорелся в результате атаки, стоял комплекс "Панцирь-С1". Сам он остался невредимым, но объект не защитил.

Также СМИ писали, что в 2025 году Украина сможет начать новое контрнаступление против ВС РФ. Наступление ВСУ может произойти с новой техникой и новыми сформированными бригадами. К этому времени, не исключает издание, Украина также получит разрешение от союзников наносить удары по целям противника дальнобойным оружием.